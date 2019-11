PUGLIA – La Lega sfodera perfino la carta di un economista che possa piacere a Fratelli d’Italia, partito a cui spetta il candidato presidente della Puglia. I nomi in circolazione da tempo non stanno avendo successo. Le opzioni Fitto e Gemmato sembrano non mettere tutti d’accordo. Tra l’altro l’ex ministro di Maglie non vuole rischiare una seconda sconfitta pugliese, perché è ormai in una posizione importante a livello nazionale ed europeo: alle prossime elezioni politiche mira a diventare nuovamente ministro, se i risultati dovessero rispecchiare i sondaggi di oggi. La Lega ha proposto per la corsa alla Presidenza della Puglia. Altieri, Divella jr e Francesco Giorgino, ma adesso si pensa a qualcuno che possa mettere d’accordo tutti. Toscana, Marche, Puglia sono le regioni dove il centrodestra deve ancora prendere una decisione. Calabria e Campania avranno dei candidati di Forza Italia.

A metà dicembre sarà nominato il candidato del centrodestra pugliese, che sfiderà il vincitore delle primarie (dove si confrontano contro l’uscente Emiliano, Palmisano Gentile e Amati). A Roma le trattative vanno avanti: la volontà di Giorgia Meloni sarà determinante.