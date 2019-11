SALENTO – Una piccola cordata di imprenditori, agronomi e professionisti per rinverdire il Salento e trasformarlo in una piccola “El Dorado”. Per ridipingere di verde i campi ingialliti ed abbandonati a causa della xylella e fare rinascere l’agricoltura salentina attraverso le colture alternative ed il progresso.

Nasce con questi obiettivi il movimento “Salento Verde”, fondato il 21 novembre a Copertino dall’imprenditore agricolo Uzi Cairo – leader in Europa nella produzione di melograni con la sua azienda “Cairo & Doutcher” – con lo scopo principale di favorire la rinascita agricola del tacco d’Italia, flagellato negli ultimi anni dalla piaga xylella.

Difendere i diritti degli agricoltori costretti a sottostare alle restrizioni ed ai divieti impartiti da Bruxelles, pianificare il futuro e fare rifiorire il Salento e la Puglia intera, introducendo nei campi colture già in uso in Israele (all’avanguardia nel settore dell’agricoltura), dove da dodici anni si raccolgono i frutti di alcune varietà di piante che ben rispondono alla famigerata “fastidiosa” – mele, albicocche, prugne, pesche noci, meloni, fichi, melograni, manghi, avocadi, bacche di Goji ed altri – che ben si adattano ai climi caldi del sud ed ai drastici cambiamenti climatici degli ultimi anni.

Sono questi i principali propositi che il neonato movimento “Salento Verde” cercherà di perseguire, mettendo a disposizione di chi dovesse ad esso aderire – Istituzioni, imprenditori e comunità – le proprie competenze e conoscenze tecniche innovative, affinché le campagne salentine (e non solo) possano tornare ad essere colorate di verde ed a produrre frutti da esportare in tutto il mondo. Affinché il Salento, in sostanza, possa trasformarsi da deserto in oasi.

“In tutto il Salento vi sono oltre 200.000 ettari di ulivi distrutti dalla xylella – dice Uzi Cairo, propulsore del movimento – per la quale, dopo anni, non è stata ancora trovata una soluzione valida. Il nostro obiettivo è fare tornare il territorio verde e produttivo, introducendo dieci tipi di colture diverse, che equivalgono a dieci possibilità di mercati diversi. In soli 50.000 ettari, con le colture superintensive, si riuscirà ad avere il numero di ulivi che c’erano prima. Perché abbandonare a sé stessi i restanti ettari, quando possono tornare verdi e produrre lavoro?”.

“La xylella qui sembra abbia fermato il mondo – continua il fondatore di “Salento Verde” – ma è l’ora di andare avanti. È l’ora di riappropriarci del nostro futuro, di difendere i diritti degli imprenditori agricoli, di reagire a chi cerca di bloccare lo sviluppo nonché alle restrizioni ed ai divieti di Bruxelles: gli ultimi entreranno in vigore dal prossimo 14 dicembre, con regolamento di esecuzione UE 2018/19. Per gli imprenditori che hanno investito centinaia di migliaia di euro si tratterebbe di un’altra condanna. Vogliamo essere liberi di lavorare, di potere scegliere il nostro futuro a casa nostra, perché il deserto che ci è attorno si traduce in povertà. Basta politica, basta limitazioni – conclude Cairo – è giunto il momento di reagire coi fatti e di guardare al futuro”.

Oltre al fondatore e capofila del movimento – Uzi Cairo – del nucleo originario di “Salento Verde” fanno parte anche l’imprenditore Vincenzo Vadrucci, presidente della cooperativa Agromea, il dottore in agraria Stefano Marullo, il commercialista Francesco Baldassarre nonché gli avvocati Maria Cairo e Gabriella Cafaro.