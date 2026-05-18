Lecce e provincia, controlli straordinari della Polizia di Stato: due segnalazioni per droga e un foglio di via obbligatorio

Il bilancio complessivo dell’operazione parla di 4.445 persone identificate e 1.797 veicoli controllati in tutta la provincia.

Il dispositivo si è concentrato in particolare nel capoluogo, con un momento di massima intensificazione nella giornata di sabato 16 maggio, in linea con le determinazioni emerse in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le attività hanno riguardato soprattutto il centro storico di Lecce, con presidi rafforzati nelle aree di piazza Libertini e del Convitto Palmieri, già interessate da recenti episodi di aggressione ai danni di minori.

All’operazione hanno partecipato diversi reparti della Polizia di Stato, tra cui il Reparto Prevenzione Crimine, la Squadra Mobile, la Polizia Scientifica, le Volanti e la Divisione Polizia Amministrativa, con il supporto della Guardia di Finanza – anche attraverso l’unità cinofila antidroga – della Polizia Locale e della Polizia Provinciale. Prima dell’avvio dei servizi si è svolto un briefing operativo in Questura per coordinare modalità e obiettivi dell’intervento.

Parallelamente, la Polizia Stradale ha effettuato controlli mirati contro la guida sotto l’effetto di stupefacenti nella zona di piazzetta Angelo Rizzo, nei pressi dell’Obelisco.

Nel corso della sola serata di sabato sono state identificate 493 persone e controllati 107 veicoli. L’attività ha portato a tre contestazioni al Codice della Strada, al ritiro di due patenti e al sequestro di una carta di circolazione.

Sul fronte degli stupefacenti, due persone – un maggiorenne e un minorenne, rispettivamente classe 2005 e 2012 – sono state segnalate alla Prefettura per detenzione di hashish. Nel corso dei controlli, presso il Convitto Palmieri è stata inoltre rinvenuta sostanza stupefacente a carico di ignoti. Complessivamente sono stati sequestrati oltre 23 grammi di droga.

Non sono mancati i controlli agli esercizi commerciali cittadini, che saranno oggetto di ulteriori verifiche amministrative da parte della Questura ai fini dell’eventuale irrogazione di sanzioni. La Polizia Locale ha inoltre ispezionato tre attività, elevando una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Nel corso delle attività svolte anche nel comune di Galatina, nella mattinata del 16 maggio, una pattuglia del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina ha notato due giovani donne straniere avvicinarsi con insistenza a un gruppo di anziani nei pressi di un bar vicino alla stazione ferroviaria.

L’atteggiamento delle due, domiciliate a Lecce, ha insospettito gli agenti che hanno proceduto a un controllo. È emerso che una delle due, maggiorenne già nota alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, in particolare furti ai danni di persone anziane, risultava destinataria di diverse misure di prevenzione, tra cui fogli di via emessi in varie città italiane.

Secondo quanto ricostruito, la giovane avrebbe adottato un modus operandi consolidato, basato sull’avvicinamento di persone vulnerabili, in particolare anziani, con lo scopo di sottrarre monili in oro, orologi o denaro.

Alla luce dei precedenti e dell’assenza di una valida giustificazione per la sua presenza nel territorio comunale, il Questore Lionetti ha disposto nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Galatina per due anni.