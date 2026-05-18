In anteprima assoluta la presentazione di “Erranze. Cartografia letteraria e artistica di San Cesario di Lecce”

LECCE – Viene presentato in anteprima assoluta, mercoledì 20 maggio, alle 19, nell’ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale di San Cesario di Lecce, il libro “Erranze. Cartografia letteraria e artistica di San Cesario di Lecce”, edito da Astragali Edizioni e curato da Simone Giorgino, docente di Letteratura Italiana Contemporanea presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento, e Fabio Tolledi, regista, poeta e saggista. L’appuntamento rientra nella rassegna “Visioni dal paese grande” e prevede gli interventi dei due curatori e delle autrici degli interventi confluiti nel volume: Annalisa Presicce, storica della filosofia e ricercatrice indipendente, e Anna Chiara Strafella, docente di Lettere e cultrice della materia per l’insegnamento di Letteratura italiana contemporanea dell’Università del Salento.

Il volume propone un percorso originale attraverso la memoria culturale di un centro del Salento che, tra la fine dell’Ottocento e il Novecento, ha espresso figure di rilievo nei campi della letteratura, delle arti visive e della riflessione intellettuale. Attraverso una ricerca biografica, geografia culturale e studio del territorio, il libro ricostruisce una trama di esperienze artistiche e umane interessanti. Nella prima parte vengono raccolti profili di personalità significative come Michele e Salvatore Saponaro, Ezechiele Leandro, Fernando Manno, Carlo e Francesco Barbieri, Aldo Calò, Nullo D’Amato. Tra documenti, testimonianze e materiali d’archivio, emerge il ritratto di una comunità culturalmente vivace, capace di dialogare con i principali contesti artistici italiani ed europei dell’epoca.

La seconda parte propone, invece, un vero e proprio itinerario culturale nei luoghi più significativi del paese: case natali, botteghe, spazi della formazione artistica, architetture e luoghi della memoria che compongono una mappa concreta e simbolica della storia culturale locale. Completa il volume il contributo di Daniela Diurisi dedicato all’ASC – Archivio Sonoro di Comunità, progetto partecipativo che raccoglie voci, suoni e memorie del territorio, ampliando la nozione stessa di cartografia attraverso la dimensione dell’ascolto e del paesaggio sonoro.

Alla base dell’intero lavoro c’è il concetto di erranza, inteso non soltanto come movimento geografico, ma come esperienza culturale ed esistenziale.

“Erranze. Cartografia letteraria e artistica di San Cesario di Lecce” è una pubblicazione che rientra nel progetto “Da qui si vede tutta la città” (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale “Luoghi comuni”, Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.

Ingresso libero.