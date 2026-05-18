Tutto pronto per il XXVII Convegno Nazionale dell’Associazione Dirigenti Giustizia

Lecce ospiterà, dal 21 al 23 maggio 2026, il XXVII Convegno Nazionale dell’Associazione Dirigenti Giustizia, che nel corso delle tre giornate accoglierà rappresentanti del ministero della giustizia e di altre istituzioni, dirigenti e esperti dell’organizzazione del lavoro, riuniti per riflettere, insieme, il rapporto tra riforma della dirigenza pubblica e riforme della giustizia, approfondendo i temi dell’assetto delle posizioni dirigenziali, dei sistemi di accountability e delle strategie necessarie per governare le trasformazioni in corso negli uffici giudiziari.

Il tema scelto per questa edizione, “Merito, autonomia, responsabilità: la dirigenza nella giustizia che cambia”, sarà affrontato pubblicamente nella sessione di sabato 23 maggio, quando i lavori offriranno un momento di riflessione, volto all’individuazione di nuove soluzioni organizzative e modelli gestionali finalizzati al miglioramento del sistema giustizia, capaci di rispondere alle sfide della modernizzazione, anche attraverso l’analisi dei risultati raggiunti con l’attuazione del PNRR giunto ormai in fase conclusiva. Centrale a tal fine appare il riconoscimento del ruolo decisivo svolto dalla dirigenza pubblica nella creazione di Valore Pubblico che si traduce, in giustizia, nella ricerca di quell’efficienza che rappresenta Servizio per la collettività.

Il convegno vedrà la partecipazione, tra gli altri, della sindaca dr.ssa Adriana Poli Bortone, del Presidente di Corte dr. Roberto Carrelli, del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Lecce avv. Antonio De Mauro, del Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, del Sottosegretario Andrea Ostellari e di numerosi vertici del Ministero della Giustizia, insieme ad esponenti del mondo accademico.