Carmiano, nuova caserma dei carabinieri. Il sindaco Erroi: “Inaugurazione a settembre. Fondamentale per presidiare il territorio”

Un presidio di legalità moderno, sostenibile e strategico per rafforzare la sicurezza di Carmiano, Magliano e dell’intero hinterland. Il sindaco di Carmiano, l’avvocato Giovanni Erroi, annuncia l’imminente consegna del cantiere della nuova caserma dei carabinieri, una struttura considerata tra le più innovative dell’intera provincia di Lecce e destinata a diventare un punto di riferimento per la sicurezza del territorio. L’opera, costata complessivamente 2,1 milioni di euro, è ormai alle battute finali e, secondo il primo cittadino, entro luglio sarà completata definitivamente, aprendo la strada all’inaugurazione prevista dopo l’estate.

“Sicuramente nel mese di settembre provvederemo a inaugurare questa importante struttura – afferma il pirmo cittadino – Anche gli infissi sono pronti, con un sistema di videosorveglianza”. Erroi sottolinea che la nuova caserma è stata progettata seguendo criteri costruttivi di ultima generazione. L’edificio, infatti, è dotato di solare termico e di tecnologie innovative pensate per ridurre al massimo i consumi energetici e garantire elevati standard di sostenibilità ambientale ed efficienza operativa.

Per il sindaco si tratta soprattutto di un investimento sulla sicurezza e sulla presenza dello Stato sul territorio in un momento delicato, segnato anche da recenti episodi di cronaca nera che hanno alimentato preoccupazione tra i cittadini. “La nostra amministrazione ha voluto puntare fortemente su questo presidio di legalità: gli ultimi episodi di cronaca nera confermano che c’è bisogno di un forte presidio di legalità all’interno della nostra comunità, che serva anche tutto l’hinterland”, dichiara il primo cittadino, evidenziando il valore strategico della struttura non solo per Carmiano ma anche per le aree vicine. La nuova caserma sorgerà infatti in una posizione considerata particolarmente funzionale dal punto di vista operativo e logistico. “Questa caserma rappresenta un importante passo avanti sulla sicurezza per i cittadini di Carmiano e Magliano, anche perché ha una posizione strategica ed è costruita secondo i criteri più moderni per renderla efficiente al massimo. Adesso non potrà che migliorare la sicurezza dei nostri cittadini”, aggiunge Erroi, che guarda con soddisfazione alla conclusione di un intervento atteso da anni.

Tra gli elementi che rendono la struttura una delle più avanzate della provincia vi sono anche gli spazi destinati ai militari. “Ci sono anche quattro alloggi comodi, funzionali e moderni”, precisa il sindaco, rimarcando l’attenzione riservata anche alla qualità degli ambienti destinati al personale dell’Arma. Un aspetto che, secondo l’amministrazione comunale, contribuirà a rendere ancora più efficace la presenza dei carabinieri sul territorio. Il primo cittadino conclude rilanciando il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine per la comunità locale. “L’Arma dei carabinieri è un punto di riferimento per tutti i cittadini ed è importante la sua presenza sul nostro territorio, perché non bisogna mai abbassare la guardia”, afferma Erroi, mentre il conto alla rovescia per il completamento della nuova caserma è ormai iniziato.