ALEZIO (Lecce) – Alezio è tra i primi Comuni d’Italia ad adottare questo provvedimento che permette di rispettare il termine di legge e di non operare in dodicesimi sul bilancio comunale a partire da gennaio. “È una grande soddisfazione essere tra i primi Comuni a approvare il bilancio di previsione. Ciò ci permette di operare in continuità con l’attività programmata e di poter attivare gli investimenti – dichiara il Sindaco Andrea Barone – Nuovi capitoli di spesa per quanto riguarda il taxi sociale e baratto amministrativo e ben 5 nuove assunzioni per potenziare gli uffici comunali: sono queste alcune delle misure più importanti previste nello strumento economico finanziario”.

Il programma delle opere pubbliche prevede investimenti per 448.000,00 (già finanziati dalla Regione Puglia) per la riqualificazione della scuola per l’infanzia e di 1.835.000,00 euro per la riqualificazione della Scuola media di Via Alighieri (il progetto è inserito nella graduatoria regionale in attesa di finanziamento ).

A breve sarà terminata l’illuminazione di Via Rimembranze e con l’anno nuovo invece si procederà al rifacimento dell’asfalto di via del Santuario e di via Gallipoli (opera cofinanziata dalla Provincia ). Pronto anche il bando per l’acquisto del nuovo autobus scolastico.

Nel settore cultura continua l’impegno per la valorizzazione della civiltà messapica: sottoscritto un protocollo di intesa(autorizzato dalla Sovrintendenza),con Università di Lecce e Cnr per la ripresa di una campagna di scavi archeologici presso la Necropoli Messapica. La stessa Necropoli sarà interessata da un progetto che prevede un intervento di riqualificazione per 200.000 nel settore dell’ambiente si lavorerà per consolidare l’ottimo risultato ottenuto per la percentuale di raccolta differenziata (Alezio è stato premiato come Comune Reciclone) anche attraverso l’istituzione delle guardie ambientali.

Partirà infine a Febbraio 2020, per la prima volta ad Alezio, il Servizio Civile che consentirà a quattro giovani di impegnarsi in azioni di promozione del territorio.