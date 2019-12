LECCE – È stata una lunga giornata leccese per Michele Emiliano. La parte più importante è stata la consegna dei lavori del DEA, la grande struttura ricca di tecnologie e sale operatorie all’avanguardia che sorge a fianco al “Vito Fazzi”. Saranno trasferiti interi reparti dal vecchio ospedale in un edificio all’avanguardia, con tecnologie di ultima generazione: il Pronto Soccorso sarà il primo reparto ad essere trasferito. Adesso l’azienda che ha fatto i lavori esce di scena e le uniche protagoniste in campo restano Asl e Regione Puglia. “Non è una vera e propria inaugurazione, perché con l’esperienza abbiamo imparato ad essere prudenti – ci ha tenuto a precisare Michele Emiliano – Si tratta di uno scambio di auguri. Poi ci saranno i trasferimenti graduali dei reparti e, infine, verrà inaugurato ufficialmente”. Il DEA è stato voluto da Nichi Vendola, ma il presidente della regione Puglia si attribuisce il merito di aver sbloccato e concluso i lavori. “Quatto anno fa era tutto bloccato, con i tecnici abbiamo lavorato per raggiungere questo risultato: ringrazio tutti loro” (cliccate sull’immagine per vedere l’intervista ndr). I giornalisti ricordano al governatore che la sanità è una delle principali fonti di critiche da parte dell’opposizione e che Raffaele Fitto cadde 15 anni fa proprio a causa del riordino sanitario.

“Rispetto Fitto per il semplice fatto che ha governato una Regione così bella, ma io ho preso la sanità pugliese che era sotto zero e l’ho fatta andare molto avanti” – ha dichiarato il governatore. “Qui lavoreranno 800 persone – ha spiegato il direttore generale Asl al microfoni del Corrieresalentino – Ci sono tecnologie di diagnostica per immagini potentissime e di ultima generazione”. Emiliano ha salutato anche l’amministratore di Sanità service, Luigino Sergio, e tutti i dipendenti. Con in nuovo concorso saranno inseriti centinaia di nuovi lavoratori, ma si attendono le domande di diversi laureati, visto che a Barletta hanno partecipato ingegneri laureati col 110 e lode al concorso da spazzini. “Comprendo i laureati che partecipano – spiega Rollo – dopo anni di specializzazioni e studio, per non allontanarsi dalla famiglia o per altri motivi, anche se si è iper-qualificati, si può essere costretti a optare per un concorso in Sanità service. Comunque all’azienda non può fare che bene avere gente così qualificata. Il lavoro nei servizi sanitari richiederà competenze sempre maggiori”.