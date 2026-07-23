Parco della Musica e della Scienza chiuso la sera: “Una scelta per garantire sicurezza, nessun legame con le iniziative culturali”

CARMIANO – Il Parco della Musica e della Scienza resterà chiuso nelle ore serali quando non saranno in programma feste, spettacoli o altre iniziative. La decisione dell’amministrazione comunale è legata esclusivamente a ragioni di sicurezza e ordine pubblico, soprattutto nelle fasce orarie in cui manca un presidio, anche alla luce dell’episodio di violenza che domenica sera ha coinvolto un sedicenne. Il sindaco Giovanni Erroi chiarisce che il provvedimento non ha alcun legame con gli eventi culturali ospitati nel parco e, in particolare, con la recente serata dedicata alla memoria dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

“Lo spettacolo teatrale ‘Il processo’, scritto dal giudice Mariano, è stato un grande successo di pubblico e ha ribadito l’impegno di Carmiano nella promozione della cultura della legalità. Collegare quell’iniziativa all’episodio di violenza può indurre in errore: si tratta di due questioni completamente distinte”.

La chiusura riguarderà esclusivamente le serate prive di manifestazioni, quando non è garantita una presenza organizzata per il controllo dell’area. “Di fronte alla necessità di tutelare soprattutto i più giovani e prevenire nuovi episodi di violenza, riteniamo doverosa una scelta di prudenza e responsabilità. Il parco continuerà a essere pienamente fruibile durante eventi e spettacoli, quando saranno garantiti i necessari presidi di sicurezza. Cultura, legalità e sicurezza sono obiettivi che devono essere perseguiti insieme”, conclude il sindaco.