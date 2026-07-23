Un percorso formativo sul turismo culturale, occasione per giovani neet

Entro l’8 settembre è possibile aderire all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione ad un programma educativo e/o formativo per giovani NEET, che offre percorsi teorici e pratici e formazione ‘‘on the job’’ con l’obiettivo di sviluppare competenze professionali, trasversali e digitali richieste nel settore culturale e creativo, da realizzare nell’ambito del progetto SMARTHUBs.

L’obiettivo generale del progetto SMART-HUBS è creare nuove competenze e capacità professionali, imprenditoriali, green e digitali per giovani NEET (Not in Education, Employment, or Training), con un focus sulle donne. Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea e vede la collaborazione sinergica del Fondo Regionale di Sviluppo della Regione della Grecia Occidentale (capofila), della Camera di Commercio di Aetoloakarnania (Grecia), della Camera di Commercio di Zante (Grecia), del Comune di Nardò (Italia), del Consorzio Matera Hub Industrie Culturali e Creative Società Consortile a R.L. (Italia) e del Comune di Maida(Italia).

L’avviso è finalizzato ad un duplice scopo: sviluppare competenze trasversali manageriali, green e di sostenibilità applicabili al turismo culturale e creativo, e potenziare le conoscenze su tecniche ICT innovative per la valorizzazione del patrimonio culturale e creativo. Sono previsti: un programma educativo cross-border per NEET (40 ore) per il rafforzamento e l’acquisizione di competenze trasversali manageriali, green e di sostenibilità da applicare al settore culturale-creativo e del turismo; un programma di formazione cross-border (tre percorsi da 240 ore ciascuno) tra le aree di progetto su metodi di gestione e tecnologie innovative per il settore culturale-creativo e del turismo.

La partecipazione è gratuita. È possibile aderire all’avviso, come detto, entro l’8 settembre.

Il modulo di domanda e il testo integrale dell’avviso (in italiano e in inglese) con i requisiti per partecipare, le modalità e ogni altro dettaglio, sono disponibili sul sito del Comune al link https://shorturl.at/7DX6o.