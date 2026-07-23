Castiglione d’Otranto ospita il “Festival del Capo di Leuca”: musica classica sotto le stelle

CASTIGLIONE D’OTRANTO (Lecce) – Prosegue la sesta edizione del Festival del Capo di Leuca, la rassegna cameristica internazionale curata dall’associazione Eleusi Aps con la direzione artistica del maestro Alessandro Licchetta. Venerdì 24 luglio 2026, alle ore 21, il sagrato della chiesa di San Michele Arcangelo a Castiglione d’Otranto farà da cornice al secondo appuntamento in cartellone, intitolato “The forgotten and the sublime”.

Sul palco si esibiranno tre interpreti di rilievo internazionale: il violinista Ren Jian, il violoncellista Joseph Butler e la pianista Hannah-Elizabeth Teoh. La formazione proporrà un programma dedicato alle composizioni di Antonín Reicha e Frédéric Chopin.

L’evento si terrà davanti al prospetto barocco della chiesa di San Michele Arcangelo, edificio sacro risalente tra il XVII e il XVIII secolo, noto per i suoi altari storici, l’organo a canne dell’Ottocento e la pavimentazione a mosaico del 1871.

La sesta edizione del festival si avvale del contributo e del patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, della Provincia di Lecce e dei Comuni partner, in collaborazione con il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce e forte delle intese siglate con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’Accademia di Imola.

Tra le novità dell’edizione 2026 si segnalano le installazioni luminose curate dall’Official Lighting Partner Parisi 1876, la presenza dell’app ufficiale con la funzione “Festival Passport” per premiare la frequenza del pubblico ai 20 concerti in programma, e i percorsi enogastronomici promossi da Enoteca Default di Tricase e dalla cantina Torre Ospina di Racale, quest’ultima produttrice del vino ufficiale della rassegna, “Eleukalia”.