LECCE – Le selezioni sono state completate ed è stato definito il cast dei partecipanti alla serata di beneficenza “Musici per una notte – Le professioni in favore del Polo Pediatrico del Salento per il progetto eSCO”, organizzata da Tria Corda Onlus, in programma il prossimo 26 dicembre al Teatro Apollo (inizio ore 20.30).

Nell’ambito del macroprogetto di inaugurare al secondo piano del Vito Fazzi un Polo Pediatrico del Salento, dove tutto sia pensato e realizzato a misura di bambino, Tria Corda Onlus già da tempo ha avviato il progetto eSCO insieme ad Asl Lecce, Fondazione Banca Popolare Pugliese, Università del Salento e Ufficio Scolastico Provinciale, per promuovere un servizio stabile, avanzato e innovativo di supporto ai pazienti pediatrici, che consenta loro di mantenere il contatto con la propria classe di appartenenza anche durante i periodi di degenza e riabilitazione. Il successo dell’iniziativa – partita grazie al finanziamento iniziale della Fondazione BPP – e le tante richieste pervenute hanno spinto i partner a cercare di implementarlo ulteriormente attraverso nuovi fondi.

Da qui nasce l’idea della serata, pensata coinvolgendo i professionisti salentini, amanti della musica che hanno accettato di “gareggiare” fra di loro, proponendo esibizioni musicali sul palco dell’Apollo che verranno giudicate da una giuria popolare, da una giuria istituzionale e da una giuria tecnica, quest’ultima composta dalla cantante e compositrice Carolina Bubbico, dal direttore d’orchestra Eliseo Castrignanò, dalla pianista Valeria Vetruccio e dal compositore e arrangiatore Daniele Vitali.

Una serata – presentata da Chiara Chiriatti e Giorgio Demetrio – all’insegna del divertimento e della solidarietà in pieno clima natalizio, alla quale si può accedere su invito facendo una donazione per il progetto.

Questi i nomi dei partecipanti in gara: Giorgia Garrisi, Massimiliano Cananà e l’Ensemble del Liceo Scientifico Cosimo De Giorgi, Bianca e Giuseppe Chiriatti, Maurizio Petrelli, Trio Julier, Silvio Bonea, i Minghez, Blue Lizard, Annarita Manni, Ombretta Renzo, Coro Presciatu e Kulu Sé Mama.

Fra loro, medici, farmacisti, infermieri, avvocati, giornalisti, commercialisti, insegnanti, tutti pronti a mettersi in gioco per Tria Corda e il progetto del Polo Pediatrico.

A impreziosire la kermesse la presenza di alcuni ospiti speciali fuori gara: il direttore di “Nuovo Quotidiano di Puglia” Claudio Scamardella, il direttore generale della Asl di Bari Antonio Sanguedolce con i Sound of Garage, il pianista Andrea Simone De Nicolò e Ciki Forketti con i Nite City.

L’evento, patrocinato dal Comune di Lecce, è organizzato con il supporto di Candido 1859 (main sponsor), Autosat e Fanciullo Assicurazioni.

Per info e richiesta inviti: 351.9199569, segreteria@triacordaonlus.it.