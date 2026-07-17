“Sport, palestra di legalità”: consegnate le targhe al prefetto e al questore di Lecce nelle sede dell’ordine degli avvocati

LECCE – Si è svolta ieri mattina mattina, nella cornice dell’Aula Consiliare dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, la cerimonia di consegna delle targhe istituzionali a Sua Eccellenza il Prefetto di Lecce dott. Natalino Domenico Manno e al Questore di Lecce, dott. Giampietro Leonetti. Il riconoscimento è stato conferito per suggellare il loro prezioso e attivo coinvolgimento nel progetto “Sport, Palestra di Legalità”, iniziativa di grande valore sociale ed educativo fortemente sostenuta dall’avvocatura salentina, dalla Commissione Sport dell’ordine degli avvocati con il coordinatore avv. Parente Stefanizzi Alfonso e, con la partnership di U.S. Lecce con il Presidente prof. Avv. Saverio Sticchi Damiani, Unisalento con il prof. Luigi Melica, il Coni Lecce con il cav. Luigi Renis e, il patrocinio di Croce Rossa Italiana Lecce e Federfarma Lecce.

L’evento ha visto la partecipazione dei vertici istituzionali e forensi. A fare gli onori di casa è stato il Presidente dell’Ordine degli avvocati prof. Avv. Antonio De Mauro che alla presenza dei Consiglieri dell’Ordine e della Commissione Sport, ha ribadito l’importanza di fare rete tra le istituzioni per trasmettere ai giovani i valori del rispetto, delle regole e della lealtà.

La cerimonia ha registrato la presenza del Presidente della Corte d’Appello di Lecce dott. Roberto Carelli Palomba, del Presidente del Tribunale di Lecce dott. Antonio Del Coco, del Comandante Provinciale dei Carabinieri e del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. La loro partecipazione ha sottolineato l’unità d’intenti tra le autorità civili, giudiziarie e militari nel promuovere la cultura della legalità attraverso la pratica e i valori positivi dello sport.

Il progetto “Sport, Palestra di Legalità” si conferma così un pilastro fondamentale per il dialogo con le nuove generazioni. L’incontro è stato anche l’occasione per tracciare un bilancio dell’iniziativa e confermare il comune impegno nel contrasto al disagio giovanile, utilizzando lo sport come straordinario veicolo di inclusione e di educazione, con uno sguardo rivolto alla prossima edizion