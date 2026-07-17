Giochi del Mediterraneo, svelato il calendario degli azzurri Under 21: debutto il 22 agosto a Lecce

Manca poco più di un mese al via dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e prende forma il cammino della Nazionale italiana di calcio. È stato svelato il calendario del torneo che vedrà protagonisti gli azzurri Under 21 maschili guidati dal commissario tecnico Baldini e la Nazionale Under 18 femminile, con le gare distribuite tra gli stadi di Taranto, Lecce, Brindisi e Francavilla Fontana.

La manifestazione, in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026, vedrà impegnati oltre 4.000 atleti di 26 nazioni in 33 discipline. Per il calcio gli impianti individuati sono lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, lo stadio Via del Mare di Lecce, lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi e lo stadio Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana.

Gli azzurri Under 21 sono stati inseriti nel girone B insieme ad Albania, Algeria e Kosovo. L’esordio è fissato per sabato 22 agosto alle 21 allo stadio Via del Mare di Lecce contro l’Albania. Secondo appuntamento lunedì 24 agosto alle 21 al Franco Fanuzzi di Brindisi contro l’Algeria. Il debutto dell’Italia davanti al pubblico tarantino arriverà invece mercoledì 26 agosto alle 21, quando allo stadio Erasmo Iacovone gli azzurri affronteranno il Kosovo.

Il torneo maschile scatterà ufficialmente sabato 22 agosto alle 10.30 con la gara inaugurale Algeria-Kosovo alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana. Le semifinali maschili sono in programma venerdì 28 agosto allo Iacovone, con primo incontro alle 10.30 e seconda sfida alle 21.

Le finali assegneranno le medaglie domenica 30 agosto: alle 10.30, allo stadio Giardiniero di Lecce, la finale per il bronzo; alle 19, allo Iacovone di Taranto, la finale per la medaglia d’oro. Anche il torneo femminile coinvolgerà l’Italia Under 18, inserita nel gruppo B con Slovenia e Kosovo. Le azzurrine giocheranno la fase decisiva a Taranto e Brindisi: le semifinali saranno disputate sabato 29 agosto al Fanuzzi, mentre le finali sono previste lunedì 31 agosto, con la finale per l’oro alle 19 allo stadio Erasmo Iacovone.