Protocollo di collaborazione tra Istituto Carpitella e Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale

È stato presentato, presso il Comune di Melpignano, il protocollo di collaborazione tra l’Istituto “Diego Carpitella”, l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del Ministero della Cultura e l’Università degli Studi di Salerno, che dà avvio a un programma condiviso di ricerca, valorizzazione e divulgazione dedicato alla figura e all’opera dell’antropologa Annabella Rossi. Ad aprire la conferenza stampa è stato il direttore scientifico dell’Istituto “Diego Carpitella”, Manuel De Carli, che ha illustrato il significato strategico dell’accordo, sottolineando come la collaborazione tra le tre istituzioni rappresenti l’avvio di un percorso stabile capace di mettere in rete patrimonio documentario, ricerca scientifica e valorizzazione culturale, promuovendo nuove iniziative dedicate ad Annabella Rossi e al suo straordinario lascito scientifico e intellettuale. È quindi intervenuta la presidente dell’Istituto “Diego Carpitella”, Valentina Avantaggiato, che ha evidenziato l’importanza di trasformare la memoria in un patrimonio vivo, capace di generare ricerca, partecipazione e nuove opportunità di crescita culturale per il territorio, facendo dell’Istituto un luogo di incontro tra istituzioni, comunità e mondo della ricerca. Ha inoltre sottolineato come il protocollo rappresenti un’opportunità per consolidare il ruolo dell’Istituto quale punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, favorendo nuove progettualità in una prospettiva euro-mediterranea. Il professor Vincenzo Esposito, ordinario di Antropologia culturale dell’Università degli Studi di Salerno e presidente del Tavolo tecnico-scientifico su Annabella Rossi, ha ripercorso l’esperienza intellettuale e umana della studiosa, soffermandosi sul valore della sua ricerca per la conoscenza del Mezzogiorno d’Italia e sull’attualità del suo metodo di indagine, che continua a rappresentare un punto di riferimento per gli studi antropologici. Esposito ha inoltre evidenziato come il programma si sviluppi lungo tre direttrici fondamentali: conoscenza, attraverso la ricerca e lo studio dell’opera di Annabella Rossi; formazione, coinvolgendo l’università e le nuove generazioni di studiosi; informazione, promuovendo la diffusione e la condivisione dei risultati della ricerca con le comunità e il grande pubblico.

Presentata anche la mostra su Annabella Rossi

Annunciata anche la mostra “La linea del Sud. Annabella Rossi. Dal Salento all’antropologia visiva” Melpignano.

È stata annunciata la mostra “La linea del Sud. Annabella Rossi. Dal Salento all’antropologia visiva”, che sarà inaugurata il 24 luglio presso il Palazzo Marchesale di Melpignano alle ore 19. Come evidenziato dal direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del Ministero della Cultura, Leandro Ventura, «L’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale è lieto di realizzare a Melpignano la mostra “La linea del Sud. Annabella Rossi. Dal Salento all’antropologia visiva”, a cura di Stefania Baldinotti, Massimo Cutrupi e Francesco Paolo Quaranta. Questa iniziativa sancisce la collaborazione tra l’Istituto “Diego Carpitella”, l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e l’Università degli Studi di Salerno per valorizzare la straordinaria figura di Annabella Rossi come antropologa ed etnografa. L’esposizione, al via il 24 luglio, propone una selezione della sua produzione fotografica e documentaria, con un focus sulle storiche ricerche condotte nel Salento, restituendo al territorio una parte fondamentale della sua memoria culturale». Con la sottoscrizione del protocollo prende così avvio un programma di collaborazione destinato a svilupparsi nei prossimi anni attraverso attività di ricerca, iniziative editoriali, valorizzazione del patrimonio documentario, progetti espositivi, attività formative e collaborazioni scientifiche, con l’obiettivo di promuovere lo studio e la diffusione dell’opera di Annabella Rossi e di rafforzare la cooperazione tra istituzioni culturali, università e territorio, in una prospettiva euro-mediterranea.