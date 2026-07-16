Il ringraziamento di una famiglia all’equipe medica di chirurgia vascolare Dea: “Avete salvato nostro padre”

TREPUZZI (Lecce) – “Quando tutti dicevano che era troppo rischioso, il professor Marone ha scelto di dare una possibilità a nostro padre”. La testimonianza della famiglia Greco per ringraziare il professor Enrico Marone e l’équipe del DEA dell’Ospedale Vito Fazzi. Pubblichiamo così una lettera di un caso di sanità virtuosa. “Ci sono storie che meritano di essere raccontate perché parlano di coraggio, competenza e umanità. La nostra è una di queste. Nostro padre, 71 anni, è stato ricoverato all’Ospedale Vito Fazzi, inizialmente nel reparto di Malattie Infettive, a causa di una grave recidiva infettiva. Il sospetto clinico era che l’infezione avesse interessato una protesi dell’aorta addominale, una condizione estremamente complessa che, associata alle sue patologie pregresse – cardiopatia e diabete – rendeva qualsiasi intervento chirurgico ad altissimo rischio.

Per noi familiari sono stati giorni di angoscia, di attesa e di preghiera. Ogni ora sembrava interminabile e il timore di perdere nostro padre cresceva davanti a un quadro clinico sempre più delicato. Più professionisti avevano ritenuto che un intervento fosse eccessivamente rischioso. Sembrava non esserci più una strada da percorrere.

Poi abbiamo incontrato il professor Enrico Marone, del reparto di Medicina Vascolare del DEA dell’Ospedale Vito Fazzi. Fin dal primo colloquio ci ha colpiti per la sua competenza, la sua sincerità e la sua straordinaria umanità. Ha studiato il caso con grande attenzione, ci ha spiegato con chiarezza la gravità della situazione e non ci ha mai nascosto che le probabilità di riuscita erano estremamente basse. Ma davanti all’unica possibilità di dare una speranza di vita a nostro padre, ha deciso di affrontare quella sfida insieme alla sua équipe.

Dopo giorni di accurata preparazione, è arrivato il momento dell’intervento. Durante l’operazione è emersa una realtà diversa da quella inizialmente ipotizzata: la protesi aortica era perfettamente integra. Il vero nemico era una vastissima raccolta di materiale infetto che la circondava. La sua rimozione è stata determinante e ha cambiato il destino di nostro padre. Senza quell’intervento, l’infezione avrebbe continuato a diffondersi, privandoci della persona che amiamo.

Oggi possiamo stringerlo ancora tra le nostre braccia. Possiamo ascoltare la sua voce, condividere un sorriso e guardare al futuro con una speranza che solo poche settimane fa sembrava impossibile. Per questo sentiamo il dovere di ringraziare pubblicamente il professor Enrico Marone e tutta la sua straordinaria équipe: medici, anestesisti, infermieri, operatori sanitari e tutto il personale che, con professionalità, dedizione e spirito di servizio, si è preso cura di nostro padre.

In un periodo in cui troppo spesso si parla della sanità solo per evidenziarne le difficoltà, noi vogliamo raccontare un’eccellenza. Vogliamo raccontare di professionisti che ogni giorno mettono la loro esperienza al servizio della vita, assumendosi responsabilità enormi e affrontando interventi che richiedono coraggio, preparazione e una straordinaria capacità umana. Alla nostra famiglia è stato restituito il bene più prezioso: la possibilità di continuare ad avere nostro padre accanto. Un ringraziamento principale all’ equipe di Marone, di chirurgia vascolare.

Ringraziamento di collaborazione equipe del dottor Spampinato medica generale e l’equipe del reparto di malattie infettive e il medico di base Palma. Il nostro grazie sarà eterno e accompagnerà sempre il ricordo di chi, quando tutto sembrava perduto, ha scelto di non arrendersi.

Con infinita gratitudine,

La famiglia Greco