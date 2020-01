sera il presidente Emiliano, invitato dagli edicolanti baresi, ha partecipato alla “Notte bianca delle edicole”, iniziativa del Sinagi (Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia) per promuovere sul territorio nazionale l’attività di chi vende giornali. Un’apertura straordinaria oltre il regolare orario di esercizio, a Bari in una nuova edicola in via Jacini, per sensibilizzare i cittadini sui problemi di questa realtà che è anche un luogo di incontro sociale.

“È in corso un mutamento tecnologico – ha detto Emiliano – che riguarda tutto il mondo dell’informazione, delle riviste e tutto il mondo legato a questa funzione fondamentale che le edicole hanno sempre svolto, anche come luogo di aggregazione. Tutto questo è un patrimonio che gli edicolanti vogliono manutenere. Quelli di Bari mi hanno invitato a partecipare con loro alla Notte delle edicole e quando le persone per bene mi chiamano, chiedono di parlare con me ed avere un sostegno, io ci sono”.

“L’obiettivo è attirare l’attenzione sullo stato di crisi di questa categoria – ha detto Vito Michea, segretario Sinagi Cgil di Bari – una crisi strutturale, dell’intero settore. La nostra richiesta è rivolta alle istituzioni e al mondo editoriale affinché si facciano partecipi di un progetto che consenta di sostenere questa rete che ha dato tanto e consenta di avere una prospettiva, un futuro”.