A Lecce un incontro pubblico dedicato al benessere

Lecce – Il 16 maggio a Lecce un incontro dedicato a benessere, studio e orientamento universitario

UniMeditatesi promuove un evento patrocinato dal Comune di Lecce￼

Si terrà il 16 maggio a Lecce l’incontro promosso da UniMeditatesi, polo di orientamento universitario accreditato con Università Pegaso￼, Università Mercatorum￼ e Università San Raffaele Roma￼, con il patrocinio del Comune di Lecce￼.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione pubblica sul rapporto tra stili di vita sani, benessere psicofisico, concentrazione, apprendimento e orientamento consapevole. Un tema di particolare attualità, soprattutto per le giovani generazioni, in un contesto in cui la qualità delle scelte formative incide in modo determinante sul percorso personale, universitario e professionale.

L’evento si inserisce nell’attività che UniMeditatesi svolge quotidianamente sul territorio: accompagnare studenti e studentesse nella scelta del percorso universitario più coerente con inclinazioni personali, aspettative, competenze e prospettive di vita e di lavoro.

Orientare significa infatti offrire strumenti concreti di conoscenza di sé e di lettura delle opportunità formative, contribuendo a contrastare fenomeni come dispersione scolastica, abbandono universitario e disorientamento nelle scelte.

Il convegno proporrà un approccio interdisciplinare attraverso il contributo di professionisti provenienti da diversi ambiti, che approfondiranno il legame tra salute, attenzione, rendimento e qualità dello studio.

Interverranno:

• un ottico optometrista, che illustrerà il rapporto tra funzione visiva, postura e concentrazione;

• una nutrizionista, che approfondirà l’importanza dell’alimentazione nella performance cognitiva e nella gestione dell’energia mentale;

• un’istruttrice di mindfulness, che affronterà il tema della gestione dello stress e dell’allenamento dell’attenzione;

• un chinesiologo di fama nazionale che analizzerà il ruolo del movimento e dell’equilibrio corporeo nei processi di apprendimento;

• un atleta professionista, che porterà la propria esperienza sul valore di disciplina, resilienza, metodo e consapevolezza.

L’incontro rappresenta un momento di sensibilizzazione rivolto non soltanto agli studenti, ma anche alle famiglie, agli operatori del mondo educativo e alla cittadinanza.

Alla giornata prenderanno parte anche la Sindaca di Lecce e la Consigliera delegata alla Sanità, avv Fabiola de Giovanni a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso temi che riguardano il benessere delle persone, la crescita dei giovani e il futuro della comunità.

“Crediamo che orientare significhi prima di tutto accompagnare i giovani a compiere scelte consapevoli e sostenibili nel tempo. Parlare di studio e di futuro significa anche parlare di salute, equilibrio e qualità della vita. Questo evento nasce proprio con l’intento di mettere in rete competenze diverse per offrire ai ragazzi e alle famiglie strumenti concreti di consapevolezza e di crescita”, dichiara la responsabile di UniMeditatesi.

La partecipazione è aperta alla cittadinanza.