SALENTO – “Alle paure della popolazione adesso si è aggiunta la certezza dei dati. Le centraline private distribuite sul territorio continuano a far registrare dati preoccupati con riferimento al superamento del valore limite di alcuni inquinanti nella zona di Maglie e Muro Leccese e gli stessi valori pubblicati da Arpa lo confermano. Questa situazione non può essere più tollerata: è ora che Regione Puglia e Arpa diano risposte concrete sui rischi sanitari che corrono i cittadini di quel comprensorio”. È quanto afferma il consigliere regionale del M5S Cristian Casili, in merito alle continue segnalazioni di miasmi che stanno interessando i comuni di Maglie e Muro Leccese.

“È molto grave – dichiara Casili – che non siano ancora stati attivati controlli e monitoraggi mirati, da parte degli enti competenti, al fine di individuare la fonte delle emissioni e prescrivere ai responsabili le dovute azioni di risanamento. Lo scorso ho presentato una interrogazione regionale per sollecitare la Regione e l’Arpa a predisporre attività di monitoraggio negli impianti che potrebbero essere causa delle emissioni odorigene, ma attendo ancora una risposta e nel frattempo i Comuni sono lasciati soli nella conduzione delle attività di monitoraggio”. I comuni di Maglie e Muro Leccese da tempo sono interessati da sforamenti preoccupanti dei valori delle polveri sottili. I dati pubblicati da ARPA hanno registrato dal 9 ad superamenti dei valori di particolato (PM2,5) anche di molto superiori rispetto al limite consentito. Altri sforamenti dello stesso inquinante erano stati registrati in alcuni giorni . Sulla questione il consigliere Casili aveva inviato a scorso, una richiesta di accesso agli atti per avere chiarimenti sui dati e conoscere le attività di monitoraggio in corso, a cui non è ancora pervenuta risposta.

“Il perdurare di questa situazione è fonte di apprensione per la popolazione, soprattutto a causa dell’assenza di dati circa l’eventuale tossicità delle emissioni e la loro origine. I cittadini sono esasperati – incalza il consigliere pentastellato – e, in questi giorni particolarmente critici, sono stati costretti ad improvvisare delle ronde notturne per risalire da soli alla fonte delle emissioni odorigene. È assurdo che, nonostante siano stati accertati gli sforamenti da parte di ARPA, non si abbiano ancora risposte da parte degli enti regionali competenti. Ricordo che i territori di Maglie e Muro Leccese sono interessati dalla presenza di attività potenzialmente in grado di incidere sulla qualità dell’aria.

A fronte dell’inerzia della Regione, mi chiedo – conclude Casili – quali grandi risultati abbia prodotto la nuova legge regionale sulle emissioni odorigene visto che dopo più di un anno dalle segnalazioni dei cittadini ancora nulla è stato fatto. Sarebbe stato quantomeno auspicabile almeno lo stesso interessamento che l’Assessore Stea e il Presidente Emiliano hanno riservato, anche se con molto ritardo, alle segnalazioni di emissioni odorigene a Monopoli, dove hanno reso noto di aver attivato un tavolo tecnico permanente e hanno annunciato che si procederà, d’intesa con Arpa Puglia, Comune e Sezione di Vigilanza Ambientale regionale ad una campagna di monitoraggio. Siamo contenti dell’interessamento della Regione, almeno a parole, sulla situazione di Monopoli che anche noi seguiamo da anni anche attraverso interrogazioni, istanze di accesso agli atti e richieste di audizione alle quali non abbiamo mai avuto riscontro, non capiamo però il silenzio assordante della Regione sulle emissioni odorigene che stanno interessando il territorio di Maglie. A questo punto spero di avere al più presto delle risposte”.