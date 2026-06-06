Antincendio boschivo, FdI: “Bene gli elicotteri, ma il servizio è da ridefinire per renderlo più sicuro ed efficace”

“Bene l’annuncio dell’aggiudicazione del servizio triennale di lavoro aereo per mezzo di elicotteri, firmato dalla Sezione Protezione civile regionale. Questi mezzi potranno aiutare gli operatori impegnati negli interventi di spegnimento dei roghi che ogni estate mandano in fumo ettari di boschi e vegetazione.” Lo scrive in una nota il presidente Paolo Pagliaro con i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Giampaolo Vietri.

“Ma è solo un tassello di un’organizzazione ben più complessa, che va ridefinita con urgenza per rendere più efficace e sicuro il servizio AIB (antincendio boschivo). Per questo presenteremo una richiesta di audizione in V Commissione, mettendo a confronto l’assessora Ciliento e i vertici della Protezione Civile regionale con i rappresentanti sindacali dei vigili del fuoco e i rappresentanti delle associazioni di protezione civile chiamate a dare supporto operativo nelle operazioni di spegnimento dei roghi. I dati dicono che il 95% degli incendi estivi non riguardano boschi ma sterpaglia, cigli stradali e campagne, che non dovrebbero vedere in campo i volontari. C’è poi la questione cruciale della formazione e della dotazione di attrezzature e mezzi antincendio adeguati, per i quali la Regione corrisponde un rimborso spese alle associazioni tramite convenzione. Vogliamo capire quante risorse vengano impiegate e con quali risultati, e soprattutto con quali garanzie di sicurezza e competenza da parte di chi interviene.

I volontari sono indispensabili per collaborare con i vigili del fuoco, ma il loro impiego ha bisogno di essere meglio inquadrato nel servizio estivo di lotta ai roghi, che dovrebbe vederli in campo solo per gli incendi boschivi e soprattutto come sentinelle di prevenzione. E proprio su questo fronte, chiederemo alla Regione di farsi promotrice di campagne di sensibilizzazione a tappeto che puntino a responsabilizzare tutti i cittadini a tutela del patrimonio verde già decimato della nostra Puglia”.