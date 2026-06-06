A Nardò la Mensa della Comunità cerca nuovi volontari

L’Associazione Farsi Solidali ODV invita persone, gruppi e realtà territoriali a mettersi in gioco per i fratelli e le sorelle più fragili

A Nardò, dopo 14 anni di servizio ininterrotto, la Mensa dellaComunità, gestita dall’Associazione Farsi Solidali ODV, vive per la prima volta una reale difficoltà a causa della riduzione del numero dei volontari disponibili.

Si tratta di un servizio nato e cresciuto nel silenzio della carità quotidiana, che in questi anni ha rappresentato un punto di riferimento importante per tante persone sole, famiglie in difficoltà, lavoratori poveri, stranieri, anziani e per tutti quei fratelli e sorelle che spesso restano invisibili agli occhi della città.

Ogni giorno, grazie alla generosità dei volontari, la Mensa non offre soltanto un pasto caldo, ma anche accoglienza, ascolto, dignità e prossimità. È un luogo in cui la solidarietà diventa concreta e in cui ogni gesto, anche il più semplice, contribuisce a far sentire meno sole le persone che vivono situazioni di fragilità.

Per questo l’Associazione Farsi Solidali ODV rivolge un invito aperto a tutte le realtà territoriali, alle associazioni, ai gruppi parrocchiali, ai movimenti e alle persone sensibili che in questi anni hanno sostenuto la Mensa, e a quanti desiderano avvicinarsi a questa esperienza di servizio.

C’è bisogno di nuovi volontari, anche solo per qualche ora alla settimana, perché questo segno concreto di carità possa continuare ad accogliere, accompagnare e servire chi bussa ogni giorno alla porta della Mensa.

Diventare volontari significa vivere una bella esperienza di prossimità, di incontro e di servizio concreto. Non si tratta semplicemente di “dare una mano”, ma di condividere un tratto di strada con chi ha più bisogno, scoprendo che nel dono del proprio tempo si riceve molto più di quanto si riesca a offrire.

Ogni nuova disponibilità sarà preziosa per continuare a custodire questo servizio con amore, dignità e speranza, perché nessuno si senta dimenticato e perché la città continui a riconoscersi capace di attenzione verso i più fragili.

Chi desidera offrire la propria disponibilità può inviare un messaggio alla sig.ra Anna Rita Romeo, responsabile dei servizi della Mensa, al numero 348 7888514.