Drammatico scontro tra tre auto a Gallipoli: un giovane vola sul marciapiede, trasportato in ospedale in codice rosso

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GALLIPOLI (Lecce) – Una dinamica tragica, quella che ha interessato le tre auto, che poche ore fa sono state coinvolte in uno scontro provocando il ferimento di diverse persone e il trasporto d’urgenza in ospedale di un giovane del posto.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, alla base della drammatica carambola avvenuta in via Napoli, nei pressi dell’incrocio che conduce verso Lecce, tra una Fiat Multipla, una Peugeot 308 e una Fiat 600, ci sarebbe un improvviso malore che ha colto l’uomo alla guida di una delle auto. Nell’impatto, la Fiat 600 è andata completamente distrutta e, nella carambola, ha travolto un ragazzo di 22 anni che si trovava all’esterno dell’officina di elettrauto in cui lavora.

Il giovane è stato investito in pieno, finendo prima sul cofano della vettura e poi sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con diverse ambulanze, il 22enne è stato trasferito all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso. Anche gli altri conducenti e passeggeri rimasti coinvolti hanno ricevuto assistenza medica; alcuni di loro, fortunatamente con ferite lievi, sono stati medicati direttamente sul luogo.

Per liberare i feriti dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area sono accorse le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Gallipoli e di Maglie. I rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente sono affidati alla Polizia Municipale di Gallipoli, in supporto alla viabilità, per decongestionare il traffico pesante rimasto bloccato nell’arteria stradale, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.