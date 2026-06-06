Otranto, Nardò, Melendugno e Gallipoli sul tetto del mare pugliese: al Salento le prestigiose Cinque Vele di Legambiente

Il Salento si conferma tra le destinazioni balneari più apprezzate d’Italia secondo la nuova classifica delle “Vele” di Legambiente e Touring Club Italiano. Nell’edizione 2026 della storica guida dedicata al mare sostenibile, quattro località salentine conquistano il massimo riconoscimento delle Cinque Vele: Otranto, Melendugno, Gallipoli e Nardò, inserite tra le sole cinque località pugliesi che hanno raggiunto il vertice della graduatoria regionale insieme a Vieste.

Il riconoscimento viene assegnato ogni anno ai territori che si distinguono per la qualità ambientale, la gestione sostenibile delle coste, la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e la capacità di adattarsi alle sfide poste dai cambiamenti climatici. Le località premiate vengono valutate anche in base alle politiche di tutela del paesaggio, alla mobilità sostenibile, alla gestione dei rifiuti e alla qualità dell’offerta turistica.

Oltre alle eccellenze da Cinque Vele, il Salento ottiene numerosi altri riconoscimenti. Porto Cesareo e Racale si confermano con Quattro Vele sul versante ionico, così come Castro, Salve e Ugento. Sul fronte adriatico mantengono Tre Vele Vernole, Diso, Tricase, Andrano e Patù. Due Vele, invece, per Santa Cesarea Terme, Castrignano del Capo e Gagliano del Capo.

Nel rapporto viene evidenziato anche il crescente impegno della Puglia nella tutela della biodiversità costiera. Le spiagge pugliesi sono sempre più frequentate dal fratino e dalle tartarughe marine Caretta caretta, specie simbolo della salute degli ecosistemi costieri. Legambiente sottolinea come numerose amministrazioni abbiano adottato misure concrete per la protezione dei nidi, la riduzione dell’inquinamento luminoso e la promozione della pulizia manuale degli arenili.

La fotografia che emerge dalla guida 2026 conferma dunque il ruolo centrale del Salento nel panorama turistico nazionale: da Otranto a Gallipoli, da Nardò a Melendugno, passando per Porto Cesareo, Castro, Ugento, Racale, Salve e le altre località costiere, il territorio continua a distinguersi per la qualità del mare, la bellezza del paesaggio e l’attenzione crescente verso modelli di sviluppo compatibili con la salvaguardia dell’ambiente.