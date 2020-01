“E’ evidente che Michele Emiliano non ha il senso dei propri limiti. La sua replica alle mie contestazioni è un tentativo di sviare l’attenzione dalla drammatica situazione nella quale si trova la Puglia a causa della sua sciagurata gestione anche dei Fondi comunitari.” Lo dichiara il co-presidente del gruppo europeo ECR-FRATELLI D’ITALIA, Raffaele Fitto.

“La lezioncina che tenta di impartirmi sui ‘presupposti’ sbagliati avrebbe potuto risparmiarsela se solo avesse letto per intero il mio comunicato, lì dove testualmente ho sostenuto: ‘E’ necessario intervenire in maniera strutturale perché dal 2020 al 2023 occorrerà spendere 2 miliardi di euro l’anno, quasi 4 volte quello speso annualmente fino ad ’. Quindi mi è molto chiara non solo la differenza, ma anche la gravità della situazione. Da europarlamentare e componente della commissione Regi conosco molto bene il meccanismo dei Fondi Europei e per sua informazione a Bruxelles si sta discutendo da molto della futura programmazione 2021-2027.

“Detto questo riformulo le domande alle quali Emiliano non risponde: è vero o no che per i Fondi di Sviluppo e Coesione su 2 miliardi di euro sono stati spesi solo 34 milioni? E’ vero o no che per la prima volta la Regione Puglia sarà costretta a restituire all’Europa circa 100milioni di euro del PSR per i gravi e irreparabili errori commessi a causa delle sue gravi inadempienze e presunte illegittimità proprio nell’utilizzo dei fondi europei?

“Emiliano non faccia il furbo! Dia conto dei suoi disastri e poi vedremo se c’è da festeggiare o meno”.