Tragedia a Torre Uluzzo: turista 46enne accusa un malore dopo il bagno e perde la vita

NARDÒ (Lecce) – Tragico pomeriggio nella baia di Torre Uluzzo, all’interno del parco di Porto Selvaggio e Palude del Capitano nel territorio di Nardò. Un cittadino tedesco di 46 anni, originario di Berlino, ha perso la vita dopo essere entrato in acqua per un bagno refrigerante. L’uomo si trovava in vacanza a Lecce insieme alla moglie e ai due figli piccoli e aveva scelto la nota insenatura neretina per trascorrere la giornata.

Attorno alle 16:00, mentre si trovava in mare, l’uomo ha avvertito un improvviso malessere. Nonostante il malore, è riuscito a guadagnare autonomamente la riva e a risalire sugli scogli, dove tuttavia ha perso conoscenza pochi istanti dopo. La moglie, assistita dai presenti che hanno assistito alla scena, ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i mezzi della Guardia Costiera, che hanno provveduto a trasportare il 46enne via mare fino al porticciolo della marina di Santa Caterina, dove era stata allestita una postazione di rianimazione. Il personale sanitario ha praticato a lungo le manovre di rianimazione cardio-polmonare, impiegando anche un defibrillatore messo a disposizione dal circolo nautico local locale, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato purtroppo vano.

Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima aveva subito in passato un delicato intervento al cuore.