Scontro sulla SP75: sette feriti, due in codice rosso



SALENTO – Grave scontro stradale lungo la via che collega Specchia a Miggiano, dove un impatto tra una Fiat Punto e un’Alfa Romeo ha portato al ferimento di sette persone. Tra le persone coinvolte c’è anche un quattordicenne, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e successivamente estratto dalle squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase, intervenuti tempestivamente sul posto per il recupero.

Il bilancio è di due persone trasportate in ospedale in codice rosso a causa della gravità delle lesioni riportate, mentre per le altre cinque è stato disposto il ricovero con codice giallo. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze e due automediche per prestare le prime cure e coordinare i trasferimenti verso i presidi ospedalieri più vicini.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale e l’esecuzione dei rilievi necessari a ricostruire la dinamica dei fatti, la circolazione lungo il tratto interessato è stata temporaneamente interrotta. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione Radiomobile di Tricase, che hanno avviato gli accertamenti previsti e gestito la viabilità della zona.