ROMA – Anche questa volta le anticipazioni del Corrieresalentino erano giuste: Aldo Aloisi ufficializza il suo ingresso in Forza Italia ed entra nella lista delle regionali pugliesi insieme all’altra candidata ufficiale, Paola Mita. Ora si attendono le candidature di altri politici di peso come Antonio Buccoliero e qualcuno dei dirigenti salentini. Si attende anche l’adesione del sindaco Carlo Chiuri di Tricase, convinto a scendere in campo dal leader di Sentire Civico, Gaetano Messuti. Domani, venerdì 28 febbraio 2020, alle 11:30, nella sede nazionale di Forza Italia, sarà ufficializzata alla stampa l’adesione al partito del consigliere regionale pugliese Aldo Aloisi ed il suo passaggio dal gruppo misto a quello di Fi. Interverranno, l’on Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, Aldo Aloisi, consigliere regionale, Nino Marmo, presidente del gruppo di FI del Consiglio regionale pugliese, l’on. Mauro D’Attis, commissario regionale FI Puglia, il sen. Dario Damiani, vice commissario regionale vicario FI Puglia, e Paride Mazzotta, coordinatore provinciale FI Lecce. La lista di Forza punta al 10 per cento. Il segretario regionale, Mauro D’Attis punta a candidare tutti i dirigenti, incluso Gaetano Messuti.

Intanto, l’impasse su Fitto continua. La Lega non cede di un millimetro, ma i forzisti pugliesi ormai sono propensi a fare l’ago della bilancia puntando sull’ex ministro di Maglie. In queste ore ci sarà un confronto telefonico tra Salvini e Meloni: potrebbe essere la volta buona per ufficializzare un candidato presidente che nel centrodestra pugliese latita da troppo tempo.