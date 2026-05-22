Lavori Aqp per migliorare il servizio, possibili disagi in alcuni comuni salentini. Ecco dove e quando

SALENTO – Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Minervino di Lecce, Carpignano Salentino, Acquarica di Lecce e Vanze frazioni di Vernole.

I lavori a Minervino di Lecce riguarderanno l’inserzione di opere acquedottistiche. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica il giorno 26 maggio 2026 su sul tratto della SP60 (Minervino di Lecce – Cocumola) dall’incrocio con SC Vecchia di Specchia in direzione Cocumola e vie limitrofe, nell’abitato di Minervino di Lecce (LE). La sospensione avrà la durata di 9 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 17:00.

I lavori a Carpignano Salentino riguarderanno l’inserzione di opere acquedottistiche nell’ambito di Risanamento Reti 4. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica il giorno 26 maggio 2026 in Via Carso, Via Monte Rosa, Via Montello, Via Martiri D’Ungheria, Via Degli Eroi, Via Alfieri, Via Italia, Via Monte Grappa, Via San Pasquale (da Via Carso a via Risorgimento), Via Risorgimento, Via Pasubio, Via Tagliamento, Viale Cavour, Corso Umberto (tra via De Amicis e viale Cavour), Via Vittorio Emanuele, Vie del Centro Storico (ricomprese tra via Vittorio Emanuele e Viale Cavour), Via Fiume, Via Trieste, Via De Amicis, Via Piave, Via Isonzo, Via Gorizia, Via Garibaldi, Via Venezia, Via Dalmazia, Strada Comunale Vecchia di Serrano, Via Trento, Via San Rocco, Largo Pozze, Piazza Duca D’Aosta, Via Pino, Via Santuario, Vico Pozze, e vie limitrofe (cfr. stralcio planimetrico) dell’abitato di Carpignano Salentino (LE). La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00.

Per consentire l’esecuzione dei lavori ad Acquarica, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica il giorno 27 maggio 2026 nell’intero abitato di Acquarica di Lecce e Vanze frazioni di Vernole (LE). La sospensione avrà la durata di 8 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 16:00.

Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.