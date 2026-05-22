Delli Noci-Renzi, il dialogo prende quota: all’orizzonte anche una possibile candidatura in Parlamento dell’ex assessore

C’è un possibile asse politico che nelle ultime ore viene raccontato sempre meno come una semplice suggestione e sempre più come un percorso concreto destinato a ridisegnare gli equilibri del centrosinistra pugliese. Da una parte l’ex assessore regionale pugliese Alessandro Delli Noci, travolto negli ultimi mesi da un’inchiesta giudiziaria che ha arrestato bruscamente una delle ascese politiche più rapide del panorama salentino. Dall’altra Matteo Renzi, leader di Italia Viva, da tempo impegnato nella costruzione di nuovi spazi politici e nel recupero di figure amministrative considerate ancora competitive sui territori. In mezzo, un dialogo che ormai diversi ambienti politici danno per avviato e che potrebbe trasformarsi in una vera operazione nazionale con vista sulle elezioni parlamentari del 2027.

A rafforzare le indiscrezioni non c’è soltanto la recente partecipazione di Delli Noci alla manifestazione politica renziana “Primarie delle Idee”, letta da molti come un segnale politico preciso e non come una semplice presenza istituzionale. A parlare apertamente dell’esistenza di contatti e interlocuzioni sono anche esponenti dell’area di Con e dirigenti vicini a Italia Viva nel Salento. Tra questi Angelo Sirsi, che conferma l’esistenza di un confronto ormai stabile tra i due mondi politici, pur evitando di definirlo una trattativa vera e propria. “Trattativa è una parola grossa – spiega Angelo Sirsi, coordinatore provinciale di Italia Viva/Casa Riformista – Sicuramente c’è un dialogo che per ora lo ha portato a partecipare alle Primarie delle Idee e dargli visibilità nazionale che sta proseguendo sia con il Nazionale che con il commissario in Puglia di IV On Davide Faraone che è anche vicepresidente nazionale di IV e che non sappiamo per ora a cosa porterà. Io in qualità di segretario provinciale di Lecce non partecipo ma sono messo puntualmente al corrente anche perché ho ‘auspicato’ inizialmente questo dialogo e lo condivido”.

Parole che confermano come qualcosa si stia muovendo davvero attorno all’ex assessore regionale, la cui parabola politica sembrava essersi improvvisamente fermata dopo l’inchiesta che lo ha coinvolto. In molti, però, continuano a considerare Delli Noci un amministratore con un forte radicamento territoriale e una rete politica ancora viva, soprattutto nel Salento. Ed è proprio qui che l’eventuale approdo nel soggetto politico guidato da Renzi assumerebbe il valore di un possibile rilancio nazionale. Una candidatura al Parlamento nel 2027 rappresenterebbe infatti non solo un ritorno sulla scena politica, ma anche un tentativo di riscatto personale e pubblico, capace di sottrarlo a quello che molti suoi sostenitori definiscono il rischio di un definitivo oblio politico.

Nel frattempo, tra i renziani pugliesi cresce la curiosità attorno a un’operazione che potrebbe rafforzare Italia Viva nel Mezzogiorno e intercettare pezzi di amministrativismo moderato rimasti orfani dopo le ultime turbolenze del centrosinistra regionale. Per ora nessuno ufficializza accordi o approdi imminenti, ma il fatto che il dialogo venga ormai raccontato apertamente da dirigenti politici dei due mondi lascia intendere che il cantiere sia tutt’altro che chiuso. In politica, soprattutto quando iniziano a circolare parole come “visibilità nazionale” e “dialogo con il Nazionale”, difficilmente si tratta soltanto di coincidenze.