Pane e droga con quartier generale in un panificio: chiesta la condanna per 13 imputati

LECCE – La procura presenta il conto per i 13 imputati che hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato (consente uno sconto di un terzo della pena) nell’ambito dell’inchiesta con cui, nel febbraio 2025, vennero eseguiti 9 arresti in un’indagine antidroga (cocaina, eroina e hashish) che consentì di smantellare un sodalizio dedito allo spaccio e che aveva allestito il proprio quartier generale in un panificio nella zona della 167. Una vicenda di cui si è già abbondantemente parlato.

La pm della Dda, Giovanna Cannarile, ha invocato 20 anni di reclusione per Fabio Marzano, 56enne ritenuto al vertice dell’organizzazione in continuazione con una precedente sentenza di condanna; 18 anni, sempre in continuazione con un’altra sentenza, per Marco Franchini, 51enne; 14 anni, sempre in continuazione, per Gabriele Marra, 39enne; 12 anni, in ciontinuazione, per Danilo Ferreri, 56enne; 9 anni e 8 mesi per Igor Capone, 59enne; 8 anni e 6 mesi per Carmelo Capoccia, 59enne e Massimo Ricercato, 51enne; 8 anni e 2 mesi per Maria Perrone, 54enne, moglie di Marzano; 7 anni per Vincenzo Paladini, 36enne, titolare del panificio indicato come il “quartier generale”, tutti ritenuti organici a un presunto sodalizio. Sei anni, invece, per episodi di spaccio, sono stati sollecitatiper Tiziano Coccioli, 51enne di Porto Cesareo; 6 anni, 8 mesi, in continuazione per Giuseppe Nicoletti, 71enne di Lecce; 3 anni, 8 mesi per Andrea Mirra, 37enne di Copertino; 2 anni per Domiria Lucia Marsano, 48enne di Surbo.

nita la posizione di Antonio De Filippis, 39enne di Lecce sull’istanza di patteggiamento avanzata da Fabio Pisanu, 53enne residente a Lecce; Gianluca Talesco, 54enne di Surbo (domiciliato a Torre Chianca), Giuseppe Biondi, 50enne di Lecce.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Marco Luigi Elia, Giancarlo Dei Lazzaretti, Raffaele Benfatto, Federico Martella, Federico Mazzarella De Pascali, Giuseppe De Luca, Paolo Cantelmo, Pasquale Morleo, Cosimo Lodeserto, Stefano Prontera, Stefano Pati, Ladislao Massari, Carlo Sariconi, Pantaleo Cannoletta, Cosimo Rampino, Alessandro Stomeo e Marco Caiaffa.

Antonio De Filippis, 39enne residente a Lecce, assistito dagli avvocati Stefano Pati e Stefano Prontera, sarà giudicato col rito ordinario; altri tre, invece, hanno già patteggiato la pena.