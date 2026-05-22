Il 23 e il 24 maggio Abbazia di Cerrate “Semi di memoria, biodiversità ritrovata”

LECCE – Sabato 23 e domenica 24 maggio, Cerrate ospiterà un’esposizione dedicata ai frutti, alle erbe e alle piante della tradizione contadina, con centinaia di varietà di mandorle, legumi, grani antichi, agrumi e altri frutti che hanno segnato la storia agricola della Puglia. Un patrimonio che metterà in relazione piante selvatiche e domesticate, restituendo il racconto di un sistema complesso di saperi, pratiche e relazioni profonde tra comunità e ambiente.

Concepita come uno spazio da attraversare con attenzione e curiosità, la mostra pomologica ed etnobotanica sarà accompagnata da un supporto narrativo che guiderà il visitatore nella lettura dei materiali esposti, suggerendo chiavi di interpretazione e connessioni tra passato e presente.

Durante le due giornate sarà inoltre proiettato : “Frutti di Pietra – Rappresentazione pomobotanica nel Barocco”, video che esplora il rapporto tra biodiversità, arte e paesaggio nel Salento barocco.

L’esposizione sarà curata da Francesco Minonne, biologo, docente e tra i massimi esperti di germoplasma pugliese, che firma anche la curatela del video insieme al digital creator Nico Guarini. Il progetto audiovisivo è stato realizzato per il Parco Naturale Regionale Costa Otranto – Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase.

Al termine, si potrà visitare in autonomia il complesso abbaziale.

Domenica 24 Maggio, in programma percorsi etnobotanici tra camminate e viaggi sensoriali e un laboratorio di aquiloni per tutta la famiglia.

Le piante della memoria: percorsi etnobotanici a Cerrate

Domenica 24 maggio, l’esperto Francesco Minonne condurrà alla scoperta della ricca biodiversità salentina.

Alle ore 10.00, si partirà con una passeggiata etnobotanica lungo i sentieri di Cerrate, per osservare e conoscere le piante che hanno segnato la vita delle popolazioni locali, tra usi alimentari, medicinali e simbolici.

A seguire, dopo la visita alla mostra pomologica ed etnobotanica, si terrà il laboratorio dedicato a frutti e piante antiche. Il biologo guiderà i partecipanti in un percorso di percezione organolettica: un viaggio sensoriale tra profumi, consistenze e caratteristiche di varietà frutticole, ortaggi ed erbe aromatiche, che rivelerà, attraverso i sensi, la memoria della vita contadina del territorio.

Al termine di potrà visitare in autonomia il complesso abbaziale.

Posti limitati, per questo si consiglia vivamente l’acquisto del biglietto on line.

Carte Volanti

Un laboratorio dedicato ai bambini e alle loro famiglie, per costruire insieme aquiloni colorati e leggeri, realizzati con materiali naturali, semplici e pronti a prendere il volo. Guidati dall’aquilonista salentino Bruno Oronzo, i partecipanti daranno forma al proprio aquilone e, al termine dell’attività, lo faranno volare nel parco di Cerrate, trasformando il cielo in un mosaico variopinto.

Al termine di potrà visitare in autonomia il complesso abbaziale.

Info utili:

Posti limitati per passeggiata e laboratorio, per questo si consiglia vivamente l’acquisto del biglietto on line.

Peri percorsi etnobotanici, si potrà partecipare scegliere di partecipare alla passeggiata e al laboratorio oppure al solo laboratorio.

Durata totale dei percorsi: circa 3 ore (1h e mezza di passeggiata e 1h e mezza di laboratorio)

Consigli pratici: indossare abbigliamento comodo, portare cappellino, repellente per insetti e acqua

Il laboratorio di aquiloni è adatto a tutti. I bambini fino ai 5 anni devono essere necessariamente accompagnati da un genitore.

ORARI

Biodiversità in mostra – visita alla mostra pomologica: 10.00 -18.00 (ultimo ingresso consigliato alle 17:15)

Le piante della memoria: percorsi etnobotanici a Cerrate:

Passeggiata etnobotanica: ore 10.00

Laboratorio sensoriale: ore 11.30

Laboratorio di aquiloni: ore 10.30

BIGLIETTI

INGRESSO + BIODIVERSITA’ IN MOSTRA (23 e 24 Maggio)

Il biglietto uguale a quello della biglietteria ordinaria e include ingresso e visita autonoma alla mostra pomologica ed etnobotanica

Iscritti FAI: ingresso gratuito*

Intero: € 9

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Ridotto (Bambini 6-18 anni): € 5

Studenti fino ai 25 anni: € 5

Persone con disabilità: gratuito (valido anche per l’accompagnatore)

Famiglia (2 adulti e figli 6/18 anni): € 23

Convenzioni: gratuito

INGRESSO + LE PIANTE DELLA MEMORIA: PERCORSI ETNOBOTANICI (24 Maggio)

Il biglietto include ingresso, passeggiata, mostra pomologica e laboratorio

Iscritti FAI: 12 € (per la famiglia ISCRITTA FAI, comprare solo tre biglietti)

Intero: 18 €

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Ridotto 6-18 anni: € 15

Studenti (18-25 anni): € 15

Persone con disabilità: € 12 (valido anche per l’accompagnatore)

Famiglia: € 48

Convenzione: € 12

INGRESSO + LE PIANTE DELLA MEMORIA: LABORATORIO (24 maggio)

Il biglietto include ingresso, mostra pomologica e laboratorio

Iscritti FAI: € 8 (per la famiglia ISCRITTA FAI, comprare solo tre biglietti)

Intero: 13 €

Ridotto 0-5 anni: gratuito

Ridotto 6-18 anni: € 10

Studenti (18-25 anni): € 10

Persone con disabilità: € 8 (valido anche per l’accompagnatore)

Famiglia: € 36

Convenzione: € 8

INGRESSO + LAB.CARTE VOLANTI (24 Maggio):

Il biglietto include ingresso, mostra pomologica e laboratorio

iscritti FAI: 6 € (per la famiglia ISCRITTA FAI, comprare solo tre biglietti)

Intero:10 €

Persona con disabilità: € 6 (valido anche per l’accompagnatore)

Famiglia: 28 € (il biglietto famiglia include il laboratorio per 2 figli (oppure 1 figlio e 1 genitore)i e l’ingresso in abbazia per tutta la famiglia)

Convenzione: € 6