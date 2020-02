LECCE – In apertura dell’odierno consiglio comunale la consigliera Pd, Lidia Faggiano, ha esposto la sua interrogazione sulla pericolosità per i pedoni della circonvallazione, tra strisce consumate e auto che sfrecciano. L’assessore Marco De Matteis si è impegnato a intervenire e ha spiegato che già sono previsti degli interventi con tutta una serie di dispositivi che renderanno più sicura un’arteria così importante per Lecce.

Passa in Consiglio Comunale proposta di rendere autonomo Lecce come Ambito territoriale sociale avanzata dal gruppo PD, con la positiva attenzione dell’assessore Silvia Miglietta e larga condivisione tra i consiglieri, al di lá degli stessi schieramenti politici di maggioranza. Il sindaco Carlo Salvemini ha manifestato qualche perplessità perché non vorrebbe ritrovarsi con il peso di qualche dipendente sulle spalle. L’obiettivo è quello di modificare l’attuale ambito composto dal Comune di Lecce e da nove Comuni dell’hinterland (San Cesario, Arnesano, Surbo, Monteroni, Cavallino, Lizzanello, San Pietro, Lequile, San Donato ) ed in tal senso il Comune di lecce dovrebbe avanzare un’ apposita richiesta alla Regione Puglia. In questo modo Lecce si uniformerebbe agli altri Comuni capoluogo della Puglia da Bari a Foggia, da Taranto a Brindisi, da Andria a Barletta tutti ambito sociale autonomo, come ha spiegato il capogruppo Pd, Antonio Rotundo.

Passa anche la revoca del regolamento per l’applicazione dei canoni patrimoniali, ricognitori e non ricognitori. Tra gli argomenti discusso, anche la revisione delle microzone censuarie è la proposta del Pd discussa nel Consiglio odierno per ripristinare una situazione difficile. Un errore clamoroso dell’Agenzia delle Entrate ha riclassato le zone in modo sbagliato sulla base di una media aritmetica: chi ha fatto ricorso ha vinto, chi non lo ha fatto si ritrova a subire un’ingiustizia. Il Comune di Lecce, nell’era Perrone, fece richiesta di riclassamento degli immobili. Ora ci sono 40 mila avvisi di messa in mora per tutti quelli che non hanno fatto ricorso. Il centrodestra teme che le microzone portino a un nuovo riclassamento che penalizzerebbe chi si è attivato e ha vinto i ricorsi fino al terzo grado. “Sarebbe un modo per alzare le tasse ai cittadini” – secondo il consigliere Gianpaolo Scorrano. Il consigliere di maggioranza, Murri Dello Diago chiede a Rotundo di cambiare le parole della mozione e il capogruppo Pd, alla fine della discussione, decide di aggiornarla e di non farla votare.