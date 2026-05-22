XXVII Festa della Legalità: il Premio Renata Fonte assegnato al Prefetto di Lecce Natalino Manno

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LECCE – Nella splendida cornice del Teatro Paisiello di Lecce si è tenuta la consueta celebrazione della Festa della Legalità,evento organizzato dal Centro antiviolenza “Renata Fonte” diretto dalla Presidente Maria Luisa Toto, giunto alla XXVII edizione.

Nel corso della cerimonia, alla quale hanno preso parte numerose Autorità tra cui il Sindaco di Lecce, i vertici della magistratura e delle forze di Polizia, dell’Arcidiocesi di Lecce, oltre ad un folto numero di studenti degli istituti scolastici del territorio, è stato conferito al Prefetto di Lecce Natalino Manno il prestigioso premio Renata Fonte per l’impegno civile e per la sua costante attenzione a tutela della legalità e a supporto delle fasce sociali più vulnerabili.

Il premio, intitolato alla memoria dell’Assessore del Comune di Nardò assassinata nel 1984 – prima donna riconosciuta ufficialmente come vittima politico-mafiosa –, intende celebrare quanti si spendono quotidianamente per la promozione dei valori della non violenza, della civile convivenza, del rispetto della dignità umana e per la prevenzione del degrado sociale.

Nella motivazione posta a base del riconoscimento si legge:” Nel corso del suo mandato, ha promosso un’efficace azione di coordinamento tra istituzioni e territorio, distinguendosi per la particolare attenzione riservata alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza, nonché per il sostegno alle iniziative di sensibilizzazione e tutela delle vittime.La sua vicinanza alle comunità locali e l’attenzione concreta verso le vittime di violenza testimoniano un impegno che va oltre il dovere, traducendosi in presenza, ascolto ed azione.

Per il costante e rigoroso impegno profuso nella difesa dei principi di legalità e giustizia, svolto con equilibrio istituzionale, senso dello Stato e profonda attenzione alle persone e per aver contribuito, con autorevolezza e dedizione, al rafforzamento del senso civico e della fiducia nelle Istituzioni”.

Il Sindaco di Lecce ha evidenziato come sotto la sua guida, la Prefettura di Lecce abbia consolidato sinergie fondamentali tra forze dell’ordine, istituzioni, mondo della scuola e terzo settore, improntando la propria azione sull’inclusione e la tutela dei diritti delle fasce vulnerabili della popolazione.

Il Prefetto, nell’esprimere il proprio ringraziamento per il premio ricevuto, ha rivolto particolare apprezzamento all’Autorità giudiziaria, alle Forze di Polizia ed ai partners della rete territoriale antiviolenza per l’impegno e la professionalità dimostrati nelle azioni di contrasto alla violenza di genere. Ha poi sottolineato l’importanza della collaborazione sinergica tra le forze in campo a tutela della legalità e a beneficio delle nuove generazioni, che hanno dimostrato di aver colto il messaggio di vicinanza rivolto loro dalle Istituzioni del territorio.

A tale riguardo ha voluto dare lettura di alcuni stralci di lettere a lui inviate da studenti dell’Istituto Trinchese di Martano e dell’IstitutoStomeo Zimbalo di Lecce che hanno riflettuto sulle varie forme in cui può manifestarsi la violenza sulle donne, auspicando un cambio di mentalità che faccia prevalere la cultura dell’amore su quella della prevaricazione, ripudiando l’indifferenza verso le vittime.