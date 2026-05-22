San Cataldo, il Comune rescinde il contratto del nuovo waterfront per “grave inadempimento”: “Lavori mai davvero partiti”

LECCE – Il Comune di Lecce ha deciso di mettere fine al rapporto con l’impresa incaricata di riqualificare il Lungomare Marinai d’Italia e l’ex sede della Lega Navale a San Cataldo. La scelta è arrivata attraverso una determina firmata dal dirigente del settore Lavori pubblici Giovanni Puce, che dispone la risoluzione del contratto per “grave inadempimento” e “grave ritardo” nell’avvio e nell’esecuzione delle opere previste dal progetto di rigenerazione del waterfront. Secondo quanto ricostruito negli atti comunali, il cantiere avrebbe dovuto entrare pienamente in funzione già all’inizio di febbraio e completare la fase principale degli interventi entro il 13 aprile, così da ridurre al minimo i disagi durante la stagione estiva.

Per consentire l’apertura dei lavori erano state predisposte anche specifiche ordinanze della polizia locale con divieti di sosta, chiusure temporanee e limitazioni al traffico sul lungomare di San Cataldo. Tuttavia, nonostante la consegna parziale dell’area all’inizio del 2026 e i provvedimenti adottati per favorire l’operatività del cantiere, l’intervento non sarebbe mai realmente partito. L’opera rappresenta uno dei progetti più rilevanti inseriti nel Contratto istituzionale di sviluppo “Brindisi-Lecce – Costa Adriatica” e punta a cambiare il volto dell’ingresso della marina leccese. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di trasformare l’area in uno spazio pubblico moderno e maggiormente fruibile, potenziando i percorsi ciclopedonali verso la darsena e creando un nuovo polo dedicato agli sport acquatici all’interno dell’ex edificio della Lega Navale.

Proprio l’ex sede della Lega Navale è destinata ad una profonda ristrutturazione strutturale. Il progetto prevede importanti lavori di adeguamento antisismico, la demolizione e ricostruzione del solaio di copertura, il rifacimento delle pavimentazioni, oltre alla realizzazione di una nuova scala e di un ascensore per migliorare accessibilità e funzionalità dell’immobile. Un intervento complessivo dal valore di circa 1 milione e 520mila euro, considerato strategico per il rilancio dell’intero waterfront di San Cataldo. Negli ultimi mesi gli uffici comunali avevano più volte richiamato l’impresa appaltatrice chiedendo l’avvio effettivo delle lavorazioni. Dai sopralluoghi effettuati dal Rup e dalla direzione lavori sarebbe però emerso un quadro ben diverso rispetto agli impegni assunti: poche attività preliminari, presenza limitata di operai e nessuna reale cantierizzazione del tratto del Lungomare Marinai d’Italia interessato dall’intervento.

In uno dei verbali citati nella determina si evidenzia infatti che “non risultano ancora avviati gli interventi” e che l’area del lungomare non era stata ancora trasformata in un vero cantiere operativo. Il Comune aveva concesso ulteriori termini all’impresa per recuperare il ritardo accumulato, chiedendo aggiornamenti sul cronoprogramma e sull’organizzazione del cantiere. Ma le verifiche successive avrebbero confermato, secondo Palazzo Carafa, il permanere dell’inadempimento. Da qui la decisione di procedere con la rescissione del contratto, motivata dalla necessità di tutelare l’interesse pubblico e rispettare i tempi di realizzazione di un’opera ritenuta fondamentale per il futuro della marina leccese. La determina dispone ora anche l’avvio delle procedure per il riaffidamento dei lavori ad un altro operatore economico, oltre all’attivazione delle misure previste dal Codice degli appalti, comprese le verifiche sulle fideiussioni e la segnalazione all’Autorità nazionale anticorruzione. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è recuperare il tempo perduto e riaprire al più presto un cantiere che avrebbe dovuto rappresentare il simbolo della nuova San Cataldo.