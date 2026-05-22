“Veni, Sancte Spiritus” domenica conferenza a Lecce

A partire dai riti bizantini e latini, con la sequenza “Veni, Sancte Spiritus”, nei secoli la solennità della Pentecoste (che celebra la discesa dello Spirito Santo 50 giorni dopo la Pasqua), ha ispirato numerosi compositori, spaziando dal canto gregoriano alla polifonia rinascimentale, fino alle grandi composizioni barocche e moderne. E proprio nel giorno della solennità, domenica 24 maggio alle 20, presso la chiesa di Sant’Anna a Lecce (ingresso libero), il critico musicale Eraldo Martucci terrà la conferenza su “Veni, Sancte Spiritus”. Da Bach a Mahler: petali di musica sulla Pentecoste.

L’appuntamento – che fa parte della quinta edizione del ciclo di incontri “Le conversazioni di Sant’Anna” promosso dalle associazioni Pignatelli e Festinamente – rientra nella XXXI edizione di “Lecce Cortili Aperti” nell’ambito della “XVI Giornata nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.