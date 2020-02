LECCE – Dopo Roberto Giordano Anguilla, capogruppo di FdI, anche Andrea Guido, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Lecce, e Andrea Pasquino, capogruppo della lista Congedo sindaco, esprimono perplessità sulla decisione di far entrare nello stadio i tifosi bergamaschi. “La partita Lecce – Atalanta si giocherà, nonostante a Bergamo i numero dei contagi sia salito a 72 e siano già morte 4 persone a causa del Coronavirus – spiega Guido – Il Sindaco Salvemini ha fatto sapere che la decisione è stata presa dal Ministero dello Sport e quindi non rimane altro che prendere atto che anche questa volta se ne sia lavato le mani. Vuol far credere ai leccesi che non rientri nelle sue competenze vietare lo svolgimento dell’incontro, ma non è così. Il potere di ordinanza di cui lui forse non ha ancora preso coscienza e il suo ruolo di massima autorità sanitaria in città gli consentirebbero di emanare un provvedimento teso a vietare il match o, per lo meno, a imporre che si svolga a porte chiuse.

Così come è avvenuto in tantissimi altri comuni italiani dove i sindaci hanno preso una posizione chiara ed inequivocabile nei confronti del virus, ponendo in essere ogni azione utile a prevenirne la diffusione sui propri territori.

L’atteggiamento di Salvemini, oltre che irresponsabile, appare incomprensibile: avere nello stadio e in giro per la città centinaia di tifosi provenienti da una delle aree più colpite del Paese mette in grave rischio tutti i cittadini leccesi, in particolar modo coloro che rientrano nelle categorie a rischio”.

Stessa preoccupazione espressa da Andrea Pasquino in mattinata: “In piena emergenza Coronavirus, con partite di calcio che si giocheranno a porte chiuse ed altre che non saranno proprio disputate, a Lecce invece tutto è concesso! Lecce-Atalanta non solo si giocherà a porte aperte, ma è indicata anche come trasferta libera per i tifosi bergamaschi (città che conta 20 casi positivi di coronavirus e dove sono morte 3 persone).

Nessuno vuole però assumersi la responsabilità di tale scelta scellerata, che contrasta con la logica di limitare lo spostamento di persone provenienti dalle zone più colpite dal Coronavirus! L’US Lecce chiarisce che prima di mettere in vendita i tagliandi del settore ospite ha proceduto ad inviare tutte le autorità competenti (Ministero dello Sport, FIGC, , Presidente della Regione, Presidente dellaProvincia, Prefetto, Sindaco di Lecce) per chiedere delucidazioni in merito e per capire se ci fossero motivi ostativi, ma non avendo ricevuto nessun tipo di risposta, o veto, come da regolamento è stata costretta a mettere in vendita i tagliandi del settore ospiti.

Il Sindaco di Lecce Salvemini, declina ogni responsabilità, affermando che la decisione di giocare Lecce – Atalanta a porte aperte è stata presa dal Ministero dello Sport; non è quindi nella competenza e nella discrezionalità del sindaco rinviarla ad altra data, farla disputare a porte chiuse, o impedire l’ingresso ai tifosi ospiti.

Il Presidente della Regione Puglia non risulta aver riscontrato tale nota ed in generale per la problematica Coronavirus si è limitato in data 24/02/2020 ad emanare un invito rivolto a tutti i cittadini che rientrano in Puglia dopo aver soggiornato nelle zone a rischio di comunicare all’Azienda Sanitaria competente di aver sostato nelle zone a rischio.

Il Presidente della Provincia non risulta pervenuto!

A questo punto sorge spontaneo porsi alcune domande: ma i tifosi Bergamaschi che giungeranno a Lecce verranno controllati? Si è consapevoli che nelle varie soste nelle stazioni di servizio o nei punti di ristoro i tifosi bergamaschi entreranno in contatto con molti nostri cittadini? Quali precauzioni intende prendere il nostro Sindaco per evitare il rischio di contagio dei cittadini leccesi?

Perché se è vero che la decisione se far disputare o meno la partita, di vietare o meno la trasferta ai tifosi dell’Atalanta,non rientra tra le sue competenze ma nelle competenze del Ministero dello Sport, è pur vero che il Sindaco è l’autorità sanitaria locale e per salvaguardare la salute dei propri concittadini ha il dovere, ai sensi dell’art 50 del TUEL, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Mi auspico che senza perdere altro tempo il Presidente della Regione, il Presidente della Provincia e il Sindaco della città di Lecce, di concerto con il Prefetto e con tutte le altre autorità competenti, istituiscano immediatamente un tavolo tecnico al fine di prendere provvedimenti urgenti volte a tutela della salute dei cittadini leccesi in occasione della partita Lecce- Atalanta“.

Il consigliere regionale di centrosinistra, Paolo Pellegrino, chiede un passo indietro: “Resto fermamente convinto della necessità di non alimentare alcun allarmismo, né caccia alle streghe. Anche perché la Regione Puglia e il presidente Emiliano stanno dando prova di un’ottima e costante gestione nell’emergenza coronavirus. Ma ritengo che in alcuni casi, quelli che non hanno un forte impatto nella vita quotidiana delle persone – infatti parliamo pur sempre di una partita di calcio – si possano e si debbano prendere le dovute precauzioni. Al fine di tutelare la salute e l’interesse di tutti. Sulla gara di Serie A Lecce-Atalanta in programma domenica prossima al Via Del Mare credo che si debba fare uno sforzo: far disputare l’incontro a porte chiuse evitando così l’arrivo di spettatori dalla Lombardia. Sarebbe, a mio avviso, la scelta più equilibrata per smorzare sul nascere le polemiche. Perché mi spaventano di più non tanto le polemiche della vigilia, quanto quelle del post partita, se giocata regolarmente alla presenza di pubblico. Qui a Lecce tutti i tifosi di ogni parte d’Italia saranno sempre i benvenuti, al netto delle rivalità sportive, ma in eccezionali situazioni come questa occorre agire con un pizzico di prudenza in più. Per tutte queste ragioni mi auguro che le autorità competenti e la Lega Calcio prendano le opportune decisioni valutando la possibilità di tenere vuoti gli spalti del Via del Mare”.

Lo dichiara il presidente regionale di Italia in Comune e vice presidente della III Commissione Sanità, Paolo Pellegrino.