PUGLIA – Il deputato Fabio Rampelli, uno dei dirigenti più in vista di Fratelli d’Italia, risponde al telefono quasi controvoglia: non perché è domenica, ma perché sul “caso Fitto” nessuno sa cosa dire, nemmeno i dirigenti nazionali. “Si incontreranno a breve Giorgia Meloni e Matteo Salvini per decidere. Fino ad allora nulla è deciso” – spiega il parlamentare di FdI. Nessuno ripete più le parole della leader sui patti traditi. Ma anche Matteo Salvini è più diplomatico: a forza di tirare la corda si sta spezzando e il centrodestra pugliese rischia il naufragio. Oggi il leader del Carroccio chiarisce di non aver nessun problema con Fitto, ma di voler puntare su forze nuove. Diciamo che la diplomazia sta facendo passi in avanti, ma il braccio di ferro continua. L’idea di Matteo Salvini è quella di utilizzare lo schema dell’Emilia: scegliere un candidato che gli dia la possibilità di metterci la faccia nella campagna elettorale (come se il candidato in Puglia fosse il leader maximo della Lega), con una presenza massiccia in prima persona per stimolare il voto d’opinione che alle europee si è dimostrato vantaggioso per i leghisti. Intanto è partita la campagna di tesseramento con tutti i vertici della Lega pugliese impegnati nelle piazze (nelle foto potete vedere le iniziative di Taurisano e Acquarica): c’è anche l’eurodeputato Casanova in prima linea (il suo nome spiccava nella rosa leghista inviata a Roma). Intanto Salvini si prepara a passare al setaccio la Puglia: sarà a Squinzano mercoledì 19 febbraio (ore 20), nella cooperativa squinzanese “Oleificio sociale”, in via Benedetto Croce, 61: le Sardine saranno contemporaneamente in piazza ad affrontare i temi del Sud.

Oggi il movimento nato sul web, ma decisamente a sinistra, sfida apertamente la Lega e lo dichiara con un comunicato stampa: “Siamo sardine e ci muoviamo in banco. Cammineremo l’Italia a passo lento, corpo a corpo, cuore a cuore. Abbiamo storie diverse e valori uguali, gli stessi che la mattina ci permettono di guardarci allo specchio con rispetto.

Cominciamo domani da Roma, poi il 18 a Napoli e il 19 gran finale: la mattina Taranto e la sera, alle 20, a Squinzano in Piazza Plebiscito.

PERCHÉ TRASLOCHIAMO DA LECCE A SQUINZANO?

Perché la comunità squinzanese aveva già messo in moto i suoi anticorpi e dove ci sono gli anticorpi che tutelano la voce della democrazia e del sud LÌ CI SONO LE SARDINE. Noi siamo lì, nella pluralità delle voci e dei diritti. E quello che sta succedendo in queste ore è un’onda bellissima che sta mettendo in moto tutto il mare del Salento e della Puglia e quando è così cosa c’è di più bello di una rivoluzione?

Forza, allora, tutti a Squinzano per dire al segretario della Lega che #lapuglianonsilega! Lo accoglieremo con un ramoscello d’ulivo perché qui a Sud noi siamo terra di pace e di accoglienza, perché qui a sud l’odio non lo conosciamo e non vogliamo conoscerlo ma abbiamo orgoglio e memoria e non consentiremo a nessuno di speculare sul nostro dolore. La Puglia si difende da sola e si farà voce in Piazza.

CI VEDIAMO MERCOLEDÌ PER UNA GRANDE FESTA IN PIENO STILE SUD.

E BENTORNATI IN MARE APERTO

Con noi, per Squinzano e per la Puglia, anche Mattia Santori”. La nuova sfida è stata lanciata: si gioca a Squinzano.