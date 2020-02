LECCE – A partire da martedì 10 marzo alle ore 12 e fino al 31 marzo allo stesso orario, sarà possibile presentare le domande di manifestazione di interesse per i Progetti di vita indipendente e per Progetti di vita indipendente per il Dopo di noi.

L’avviso pubblico, approvato dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n. 37 del 27 gennaio 2020, è rivolto a tutte le persone con disabilità residenti in Puglia da almeno 12 mesi in età compresa tra i 16 e i 66 anni. L’obiettivo attorno cui si struttura l’avviso regionale è favorire l’autonomia delle persone con disabilità che risiedono nella regione. La misura è volta alla costruzione e alla realizzazione di un progetto globale di vita indipendente attraverso il finanziamento di quelle misure e tecnologie necessarie per sviluppare l’autonomia e abbattere le barriere non solo architettoniche, ma anche immateriali, utili all’inserimento socio-lavorativo e alla valorizzazione delle proprie capacità funzionali nell’agire sociale.

Due le linee di intervento previste:

Linea A: Finanziamento dei progetti in favore delle persone con disabilità grave (L.N. 104/1992 art. 3 comma 3) non derivante da patologie strettamente connesse all’invecchiamento, tali da non compromettere totalmente la capacità di autodeterminazione.

Linea B: Finanziamento dei progetti individuali per le persone con disabilità grave (L.N. 104/1992 art.3 comma 3) privi del supporto familiare, che abbiano i requisiti previsti dal D.M. 23/11/2016 L.N. 112/2016 destinatari degli interventi ammissibili a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il “Dopo di Noi”.

Le istanze devono essere presentate esclusivamente online. La presentazione dell’istanza prevede obbligatoriamente il possesso di credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale.