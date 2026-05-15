“Stringiamoci a Corte, si chiude domani e domenica a Maglie con le repliche de “La visits”

MAGLIE (Lecce) – La rassegna “Stringiamoci a Corte”, in corso a Maglie presso Corte de’ Miracoli, chiude con due repliche di una prima assoluta, domani e domenica: “La visita”, nuovo spettacolo della compagnia teatrale titolare dello spazio, nuovamente diretta da Fabrizio Saccomanno dopo il successo de “L’ispettore generale”.

In una città sospesa tra il ricordo di ciò che era e la paura di ciò che potrebbe diventare, l’arrivo di una donna misteriosa e potentissima sconvolge gli equilibri di un’intera comunità. È tornata dopo molti anni, portando con sé una proposta tanto allettante quanto inquietante. Ispirata al celebre testo di Friedrich Dürrenmatt, la scena si trasforma in uno specchio impietoso della società contemporanea, tratteggiando una storia che parla di giustizia, riscatto e fragilità. Uno spettacolo intenso che, tra leggerezza e crudeltà, accompagna gli spettatori in un viaggio teatrale nell’animo umano.

In scena Sara Antonazzo, Davide Calò, Carla Carluccio, Fernando Colazzo, Matteo Colazzo, Anna De Simeis, Antonio Geusa, Raffaele Gili, Stefania Giustiziero, Claudio Nuzzo, Valeria Piccinno, Riccardo Reho, Giuseppe Resta, Irene Rizzo, Sandra Sansone, Giuliana Santoro, Simona Santoro, Chiara Sicuro, Claire Vallet, Sabrina Vergari.

Spettacoli domani, sabato 16 maggio, alle 20.45 e domenica 17 alle 17.45. Biglietto 12 euro, prevendita online su diyticket.it, info & prenotazioni 391. 3119716 e 328.0410603. Via Sante Cezza 5, Maglie.