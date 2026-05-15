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“Il mondo è bello perchè è… varietà!”: a Tuglie uno spettacolo per sostenere Io Posso

Il 17 maggio 2026, ore 20.30, al Teatro Comunale di Tuglie: musica, danza, magia e teatro per raccogliere fondi a favore dei progetti solidali dell'associazione. Ingresso con contributo di 10 euro

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