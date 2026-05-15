“Il mondo è bello perchè è… varietà!”: a Tuglie uno spettacolo per sostenere Io Posso

TUGLIE (Lecce) – Sabato 17 maggio 2026, alle ore 20.30, il Teatro Comunale di Tuglie ospita “Il mondo è bello perchè è… varietà!”, uno spettacolo di varietà con il patrocinio del Comune di Tuglie e del Comune di Sannicola, organizzato a sostegno di IO POSSO (www.ioposso.eu). Il ricavato della serata sosterrà i progetti solidali dell’associazione.

Sul palco si alterneranno esibizioni di danza, musica, mentalismo e teatro: Sensual Dance Fit, Sposanova, Mbapi, Aristodemo il mentalista, Lillo Birillo ed Eros il ventriloquo. A condurre la serata saranno Mbapi e Rossella Beccarisi.

L’ingresso è a posto unico con contributo di € 10,00. I biglietti sono disponibili presso: Gran Risparmio (Matino), Antico Forno (Chiesanuova di Sannicola), Sensual Dance Fit (Parabita), Il Salone di Luisa (Gallipoli), Io Posso (Caprarica).