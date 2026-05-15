Doppio appuntamento a Teatro per Fuochi Comuni con la compagnia Menoventi

SPONGANO (Lecce) – Un fine settimana dedicato al teatro, alla lettura e all’incontro con il pubblico animerà il Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano, gestito da Ultimi Fuochi Teatro. Sabato 16 e domenica 17 maggio è di scena la compagnia romagnola Menoventi per due appuntamenti speciali tra formazione e scena.

Si comincia sabato 16 maggio alle ore 16:30 con “Decifrare, immaginare, interpretare: leggere!”, seminario-laboratorio gratuito a cura di Consuelo Battiston e Gianni Farina, inserito nel progetto “Fuor di Libro – Teatro, cinema e podcast per avvicinare i ragazzi alla lettura”, realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura.

Il laboratorio attraverserà alcuni elementi fondamentali dell’arte scenica trasformando la riflessione in pratica: dalla percezione del corpo all’ascolto del respiro e dello spazio, fino all’esperienza del suono che diventa parola, articolazione ed emissione. Il percorso condurrà alla lettura di un breve testo, dove i segni della scrittura emergeranno attraverso la prosodia e l’immaginazione, filtro indispensabile dell’interpretazione. Leggere significherà così dare spazio a una voce altra, quella dell’autore, trasformando la parola scritta in presenza viva, in un viaggio esplorativo che coinvolge i sensi e richiede ascolto, duttilità e capacità di cambiare prospettiva.

La compagnia Menoventi sarà ospite anche domenica 17 maggio alle ore 19 con la comicità surreale di “Invisibilmente”, uno degli spettacoli più rappresentativi e apprezzati della compagnia, vincitrice dei premi Rete Critica, Hystrio, Lo straniero. Lo hanno ideato Farina e Battiston insieme ad Alessandro Miele, tra i fondatori del gruppo prima di avviare in Salento l’avventura di Ultimi Fuochi Teatro.

Della trama è meglio svelare il meno possibile. Basti sapere che i protagonisti sono due malcapitati che, oppressi da un forte controllo, si trovano ad affrontare uno strano scherzo del destino: ogni tentativo di ribaltare la situazione si rivela vano. Braccati e continuamente osservati, non hanno tregua. Bloccati sotto uno sguardo costante, si pongono una domanda inevitabile: cosa resta da fare? Forse soltanto nascondersi sotto gli occhi di tutti.

La compagnia teatrale Menoventi nasce nel 2005 dall’incontro tra Consuelo Battiston, Gianni Farina e Alessandro Miele che in seguito se ne distacca per stabilirsi in Salento e fondare Ultimi Fuochi Teatro. Il gruppo ha vinto i premi Hystrio, Lo straniero, Rete Critica, Extra, Loro del Reno. Privo di una poetica definita a priori, il gruppo adotta linguaggi e registri orientati dalle peculiarità del cuore tematico di ogni progetto, generando una raccolta eterogenea di oggetti scenici.Unico punto fisso della ricerca è il pubblico, referente attivo che viene apostrofato, spiato, raggirato e che – volente o nolente – entra nel gioco.. Consuelo Battiston e Gianni Farina collaborano con artisti italiani ed europei per generare opere che intersecano teatro, musica, radio, video e arti visive. Gli ultimi lavori: Veglia, Odradek, Entertainment.

Al termine dello spettacolo il pubblico sarà invitato a trattenersi per un incontro con gli artisti.

Sabato 16 maggio, ore 16:30

Centro di Aggregazione Giovanile – Via Pio XII, Spongano

Seminario “Decifrare, immaginare, interpretare: leggere!” a cura di Consuelo Battiston

e Gianni Farina

Partecipazione gratuita

Per iscrizioni: tel. 388 1271999

Domenica 17 maggio, ore 19

Centro di Aggregazione Giovanile – Via Pio XII, Spongano

Compagnia Menoventi

Invisibilmente

Di Consuelo Battiston, Gianni Farina, Alessandro Miele | Con Consuelo Battiston e

Alessandro Miele | Regia di Gianni Farina | Produzione Menoventi/ERT/E-production

A seguire incontro con la compagnia

Prenotazione consigliata

Tel. 3881271999 – infoultimifuochi@gmail.com