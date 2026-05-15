FederTerziario Balneari: “Scuola e formazione pilastri strategici per la stagione turistica”

LECCE – Dietro ogni stagione estiva che prende il via in sicurezza e con servizi efficienti, c’è un lavoro spesso silenzioso ma fondamentale: quello della formazione. Questo il messaggio lanciato da FederTerziario Balneari che esprime un ringraziamento ufficiale a TSA Formazione, all’I.I.S.S. “Enrico Fermi” e all’ITES “Adriano Olivetti” di Lecce per l’impegno profuso nei percorsi professionali legati al comparto turistico-balneare e ai servizi di sicurezza.

Per l’associazione, il contributo di enti di formazione, scuole, strutture sportive e personale docente rappresenta oggi un elemento strategico per la tenuta dell’intero sistema turistico locale, soprattutto in una fase in cui il settore continua a fare i conti con la carenza di personale qualificato.

“Troppo spesso il turismo viene raccontato soltanto dal punto di vista imprenditoriale o commerciale – afferma Giuseppe Mancarella, presidente di FederTerziario Balneari – ma dietro l’apertura delle strutture esiste un lavoro quotidiano fatto di formazione, organizzazione e preparazione professionale”.

Il riferimento è soprattutto ai tanti giovani che hanno scelto di intraprendere percorsi legati alla sicurezza, all’assistenza ai bagnanti e ai servizi turistici stagionali, contribuendo concretamente a garantire l’avvio della stagione estiva con personale formato e immediatamente operativo.

Secondo Mancarella, il valore di queste collaborazioni va ben oltre l’aspetto educativo, assumendo un’importanza economica e sociale per l’intero territorio salentino.

“La possibilità per molte attività turistiche di aprire regolarmente e offrire servizi efficienti ai visitatori- prosegue il responsabile della sezione– passa anche attraverso l’impegno di docenti, formatori e studenti che investono tempo e competenze in questi percorsi professionali. In territori a forte vocazione balneare come il Salento, questo contributo diventa strategico per tutta la filiera turistica”.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto alla Dirigente Scolastica dell’I.I.S.S. “Enrico Fermi”, Prof.ssa Biagina Vergari, ai professori Giuseppe Bruno e Marco Poto, funzioni strumentali dell’istituto, oltre alla Dirigente Scolastica dell’ITES “Adriano Olivetti”, Prof.ssa Patrizia Colella, e alla Prof.ssa Giovanna Mengoni, per la collaborazione istituzionale, il supporto organizzativo e il costante impegno nei progetti formativi dedicati agli studenti.Ringraziamenti anche alla MUV di Lecce, che ha messo a disposizione strutture e supporto operativo durante le attività pratiche in piscina, considerate essenziali nei percorsi di preparazione al salvataggio e alla sicurezza acquatica.

FederTerziario Balneari sottolinea infine la necessità di consolidare il legame tra scuola, formazione e imprese, considerandolo uno strumento concreto per favorire occupazione, qualificazione professionale e continuità operativa nel settore turistico-balneare.