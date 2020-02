LECCE – Le polemiche sulle parole del sindaco di Nardò, che ha chiesto lo scioglimento dell’Anpi Lecce per negazionismo, non si arrestano. Scendono in campo anche gli studenti di sinistra: “Il sindacato studentesco Studenti indipendenti – UDU Lecce esprime sdegno per il grave attacco subìto dall’Anpi Lecce ad opera del Sindaco di Nardò Pippi Mellone. Mai ci saremmo aspettati che fosse necessario, a quasi ottant’anni dalla Liberazione, prendere le difese dell’associazione che rappresenta quei partigiani a cui dobbiamo la nostra democrazia. Per quel che ci riguarda, continueremo a lottare al fianco dell’Anpi, che è anche la parte dell’antifascismo e della Costituzione.

Anche il consigliere regionale Paolo Pellegrino si schiera con l’ANPI, come ha fatto Salvemini: “Le parole social del sindaco di Nardò Mellone sono molto gravi. Soprattutto se dette da un giovane amministratore, che dovrebbe avere il buon senso di non veicolare simili e inutili messaggi su un revisionismo storico fuori luogo e illogico. Specie se così pubblicamente tramite un post Facebook. L’Anpi di Lecce, così come l’Anpi di ogni angolo d’Italia, sono il baluardo costante di chi, con impegno e costanza, ci aiuta a non dimenticare pagine buie della nostra storia e a farne tesoro per non ripetere più simili orrori. Come presidente del gruppo regionale Italia in Comune rivendico con forza la scelta del partito, tra i pochi in Italia, di aver inserito nel proprio statuto il termine antifascista”.

Ma nel centrodestra in molti si schierano con il sindaco di Nardò, in primis il senatore leghista, commissario della Basilicata, Roberto Marti: “L’ANPI di Lecce non può negare la storia delle Foibe e la pulizia etnica subita da tante famiglie italiane: in tanti furono gettati, anche vivi, negli inghiottitoi carsici. Il negazionismo è un insulto alla memoria delle vittime, come la martire Norma Cossetto. I crimini contro l’umanità non possono essere considerati diversamente a seconda di chi li compie: restano sempre aberrazioni disumane da ricordare perché non accadano mai più. Ecco perché comprendo l’indignazione del sindaco Pippi Mellone ed esprimo la mia solidarietà nei suoi confronti per gli attacchi pieni di odio che sta subendo in queste ore.

Il primo cittadino di Nardò ha solo stigmatizzato l’atteggiamento negazionista di un’associazione che dovrebbe rispettare le vittime di un massacro, come Norma Cossetto, medaglia d’oro al valor civile.

Ieri, se non fosse stato per le richieste dei cittadini, il Comune di Lecce avrebbe glissato sull’argomento Foibe, facendo passare la giornata senza alcuna celebrazione. Salvemini impari da Mattarella a onorare il Giorno del Ricordo, senza la paura di perdere qualche voto tra gli estremisti.

Se l’Anpi quotidianamente chiede la chiusura di associazioni e partiti tacciati di seminare odio, questa volta dovrebbe fare autocritica. In fondo proprio in queste ore il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha diffuso un messaggio di pacificazione nazionale. Facciamo che questo messaggio diventi realtà, iniziando a bonificare il dibattito politico dal negazionismo e dall’odio di una certa sinistra”.

In serata anche Saverio Condedo, segretario regionale dei Fratelli d’Italia, chiede chiarimenti a Michele Emiliano sulla vicenda Foibe: “Nel dibattito sulle foibe che si è acceso in queste ore, Michele Emiliano, nel suo equilibrismo cerchiobottista spinto, non scioglie un dubbio: per lui Norma Cossetto e tutti i martiri delle foibe sono PRESUNTI o, invece, lascia spazio al beneficio del dubbio (“opinione libera e opinabile”)? Da presidente di una regione che ha pianto vittime ed ospitato gli esuli, dovrebbe evitare di lasciare spazio a qualsiasi fraintendimento (e negazionismo)“.