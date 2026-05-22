Scuola, Marti: “Da Valditara decreto da 77 milioni per gli Its. Segnale importante per il futuro dei giovani e delle imprese”

“Il decreto del ministero dell’Istruzione e del Merito che destina oltre 77 milioni di euro agli ITS Academy è un segnale importante per una scuola che guarda al futuro e che investe concretamente sui giovani, sulle loro competenze e sulle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro”. Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della Commissione Cultura e Istruzione pubblica di Palazzo Madama.

“Rafforzare i laboratori, le infrastrutture avanzate, le borse di studio e persino i percorsi all’estero – spiega Marti – significa dare più qualità alla formazione e rendere il sistema produttivo nazionale più competitivo. Molto positiva anche la scelta di premiare le Fondazioni ITS più virtuose e di sostenere i campus della filiera tecnologico-professionale, perché si tratta di strumenti che avvicinano davvero il mondo dell’istruzione a quello dell’impresa”.

“Questa è la direzione giusta: investire sui ragazzi, sulle loro capacità e su percorsi formativi moderni che rispondano ai bisogni reali del Paese”, conclude il presidente della Commissione Cultura di Palazzo Madama.