PUGLIA – Per i lidi i requisiti di fruibilità, accessibilità, servizi, distanza degli ombrelloni, pulizia, prezzi in linea con le prestazioni offerte e altro saranno i requisiti per arrivare a conseguire le stelle come quelle degli hotel. Ci vogliono spogliatoi di 30 posti per avere le 5 stelle, secondo il regolamento varato dalla Commissione Turismo della Regione Puglia. Se dovesse passare in Consiglio questa nuova normativa, comunque non sarà applicata prima del 2021. Ma per i balneari è tutta pubblicità elettorale che non tiene conto delle proposte degli addetti ai lavori. “Al presidente Pentassuglia, presidente Commissione commercio e Turismo – spiega il presidente di Federbalneari Salento, Mauro Della Valle – Oggi rivolgiamo la richiesta di chiarimenti perché a nostra insaputa, senza conoscere esito dei nostri suggerimenti, si va avanti come i caterpillar. Stupefatti, abbiamo letto della legge sulla classificazione dei lidi in Puglia, che NON rappresenta il salto di qualità per l’accoglienza turistico balneare, visti alcuni servizi che non si potranno mai applicare e vista la mancanza dei piani comunali della Costa. Ricordiamo che il

Piano Costa Regionale è prossimo a spegnere la candelini dei 10 ANNI, senza aver prodotto nulla, ma solo ulteriori perduta di risorse anche verso quei Commissari nominati invano dalla stessa regione!BASTA PASSERELLE POLITICHE!”.