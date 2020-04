LECCE – Se fosse accaduto anche soltanto due mesi fa, quando l’Italia non era ancora in lockdown ed erano aperti scuole, tribunali e attività commerciali, probabilmente il bilancio sarebbe stato diverso. E invece quel grosso ramo di pino, fortunatamente, ha deciso di cadere mentre per strada non c’era nessuno, né auto né pedoni, scongiurando così il peggio.

L’episodio si è verificato in mattinata in via Adige, nel popoloso quartiere Santa Rosa di Lecce, a poche decine di metri di distanza da una scuola media e dai palazzi di via Brenta, sede del tribunale civile del capoluogo salentino nonché del Giudice di Pace. Una strada interna sì, ma che in altri tempi sarebbe stata molto trafficata.

Il grosso ramo, come detto, per fortuna è precipitato sulla sede stradale, senza danneggiare veicoli o colpire passanti. Sul posto, per la rimozione del ramo e la messa in sicurezza della zona, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco munite di autoscala. Presenti anche gli agenti della Polizia Municipale di Lecce.

Un fatto analogo si era verificato pure due giorni fa lungo viale Marche, anche in questo caso nei pressi di una scuola, dove un albero era caduto colpendo i cavi del filobus. Pure in questo caso senza colpire veicoli o ferire qualcuno.

Non sarebbe auspicabile una ricognizione sul territorio comunale, per individuare eventuali alberi pericolanti prima che si torni a circolare anche in città (le scuole resteranno chiuse, ma circoleranno molte più auto e molti più cittadini) in vista della fase 2? A giovarne sarebbe la sicurezza. Di tutti.