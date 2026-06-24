Consiglio provinciale: Anna Luperto neo consigliera a Palazzo dei Celestini

Seduta straordinaria, oggi, per il Consiglio provinciale di Palazzo dei Celestini che, in apertura dei lavori, ha preso atto della decadenza da consigliere provinciale di Giovanni Casarano per effetto della cessazione dalla carica comunale di Sogliano Cavour.

Il Consiglio ne ha disposto la surrogazione con Anna Luperto, prima dei candidati con la maggiore cifra individuale ponderata nella lista del consigliere decaduto, nella consultazione elettorale del 19 aprile 2024 per l’elezione di secondo grado del Consiglio provinciale.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Giovanni Casarano per il contributo offerto al Consiglio provinciale e per il lavoro svolto in questi anni nell’interesse della comunità salentina. Allo stesso tempo, do il benvenuto e auguro buon lavoro alla consigliera Anna Luperto, certo che saprà offrire il proprio apporto con impegno e spirito di servizio in questa fase conclusiva della consiliatura. Il Consiglio provinciale continua a operare con responsabilità e continuità, accompagnando il territorio verso il prossimo appuntamento elettorale del 27 luglio”, sono state le parole del presidente dell’Ente Fabio Tarantino, davanti all’assise consiliare composta da 12 consiglieri (6 donne e 6 uomini).

“Ringrazio l’intera assise per l’accoglienza riservatemi. Assicurerò il mio personale impegno per garantire efficienza amministrativa, per meglio rispondere alle esigenze della comunità provinciale che rappresento. Al presidente Tarantino esprimo profonda e sincera stima per la guida autorevole con cui coordina l’attività di questo Ente e per la pianificazione strategica e di sviluppo complessivo tracciata per tutto il territorio salentino. Ribadisco il mio leale e costruttivo contributo e la massima attenzione alle prerogative di questo Consiglio attraverso il sostegno al gruppo consiliare Salento Bene Comune 2050”, ha dichiarato, nel suo indirizzo di saluto, la neoconsigliera Anna Luperto.