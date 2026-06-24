“Lecce arredo design”: a Galatina in mostra il talento e la creatività del design salentino

Nasce “Lecce Arredo Design”, la nuova esposizione dedicata ai complementi d’arredo realizzati da designer, aziende e artisti del territorio salentino, con l’obiettivo di valorizzare la creatività, l’innovazione e le eccellenze locali nel settore del design.
L’evento, organizzato da EMMEPLUS con la direzione artistica di Gigi Rigliaco Gallery in collaborazione con BOOMERS & Co. Aps ed il supporto di AIG (Ass. Imprese Galatinesi)
si svolgerà a Galatina il 27, 28, 29 e 30 giugno, con inaugurazione prevista sabato 27 giugno alle ore 20.30.
“Lecce Arredo Design” nasce per mettere in evidenza le straordinarie potenzialità del territorio nell’ambito della progettazione e della produzione di complementi d’arredo, proponendosi come un importante momento di incontro e confronto tra creativi, imprese e pubblico. L’iniziativa punta inoltre a consolidarsi nel tempo quale evento collaterale di “Lecce Arredo – Fiera Internazionale dell’Arredamento”, contribuendo ad arricchirne l’offerta culturale ed espositiva.
La mostra rappresenterà un percorso tra forme, materiali, ricerca estetica e sperimentazione, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino progetti e realizzazioni che raccontano il dinamismo e la qualità del design contemporaneo salentino.
Saranno presenti aziende, designer e artisti che, attraverso le loro opere e creazioni, interpreteranno il tema dell’abitare contemporaneo con linguaggi innovativi e originali.
Partecipanti:
Augusta Dress the Space
Bruna Taurino
Lorenzo Gemma per Sprech
Ceko Metalli
Goffredo Salotti
Kloris
Kubico
Level Project (Vero)
Artisti:
Antonio De Luca
Fabrizio Fontana
Federica Gonnelli
Fernando Spano
“Lecce Arredo Design” si propone dunque come una vetrina privilegiata per promuovere il talento locale, favorire nuove sinergie professionali e rafforzare il ruolo del Salento quale laboratorio creativo nel panorama del design italiano.
Inaugurazione / Cocktail Party : sabato 27 giugno, ore 20.30
Date della mostra: 27 – 30 giugno
Sede: Galatina, Via A. Diaz, 75 (Passaggio a Livello)
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