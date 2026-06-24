“Lecce arredo design”: a Galatina in mostra il talento e la creatività del design salentino

Nasce “Lecce Arredo Design”, la nuova esposizione dedicata ai complementi d’arredo realizzati da designer, aziende e artisti del territorio salentino, con l’obiettivo di valorizzare la creatività, l’innovazione e le eccellenze locali nel settore del design.

L’evento, organizzato da EMMEPLUS con la direzione artistica di Gigi Rigliaco Gallery in collaborazione con BOOMERS & Co. Aps ed il supporto di AIG (Ass. Imprese Galatinesi)

si svolgerà a Galatina il 27, 28, 29 e 30 giugno, con inaugurazione prevista sabato 27 giugno alle ore 20.30.

“Lecce Arredo Design” nasce per mettere in evidenza le straordinarie potenzialità del territorio nell’ambito della progettazione e della produzione di complementi d’arredo, proponendosi come un importante momento di incontro e confronto tra creativi, imprese e pubblico. L’iniziativa punta inoltre a consolidarsi nel tempo quale evento collaterale di “Lecce Arredo – Fiera Internazionale dell’Arredamento”, contribuendo ad arricchirne l’offerta culturale ed espositiva.

La mostra rappresenterà un percorso tra forme, materiali, ricerca estetica e sperimentazione, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere da vicino progetti e realizzazioni che raccontano il dinamismo e la qualità del design contemporaneo salentino.

Saranno presenti aziende, designer e artisti che, attraverso le loro opere e creazioni, interpreteranno il tema dell’abitare contemporaneo con linguaggi innovativi e originali.

Partecipanti:

Augusta Dress the Space

Bruna Taurino

Lorenzo Gemma per Sprech

Ceko Metalli

Goffredo Salotti

Kloris

Kubico

Level Project (Vero)

Artisti:

Antonio De Luca

Fabrizio Fontana

Federica Gonnelli

Fernando Spano

“Lecce Arredo Design” si propone dunque come una vetrina privilegiata per promuovere il talento locale, favorire nuove sinergie professionali e rafforzare il ruolo del Salento quale laboratorio creativo nel panorama del design italiano.

Inaugurazione / Cocktail Party : sabato 27 giugno, ore 20.30

Date della mostra: 27 – 30 giugno

Sede: Galatina, Via A. Diaz, 75 (Passaggio a Livello)