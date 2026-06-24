Scontro tra due auto a Melissano, coinvolti anche dei turisti

MELISSANO (Lecce) – Un grave scontro stradale si è verificato nelle ultime ore nel centro abitato di Melissano, precisamente all’incrocio tra via Colizzi e via Mameli.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto ha coinvolto due vetture: una Fiat Panda e una seconda automobile che, dai primi riscontri, sembrerebbe essere stata noleggiata da alcuni turisti.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, l’impatto è stato violento, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei soccorritori.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Tricase per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, insieme agli agenti della Polizia Municipale, incaricati di gestire il traffico veicolare e di effettuare i rilievi planimetrici necessari a stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità del sinistro.

Al momento le informazioni sulle condizioni dei conducenti e dei passeggeri rimangono frammentarie, ma la macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente per garantire la massima assistenza.