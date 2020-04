di Claudio Tadicini



SALENTO – L’apertura delle spiagge libere ai soggetti autistici ed a tutti coloro che sono costretti a convivere con disturbi neuro-psichiatrici, partita dal Salento e da Salve, potrebbe presto diventare realtà anche in Sicilia.

La notizia giunge da Augusta, popoloso comune in provincia di Siracusa, dove alcuni consiglieri comunali – sulla scia di quanto già accaduto nel basso Salento – hanno avanzato la richiesta di aprire le spiagge libere al sindaco Cettina Di Pietro.

Ciò che viene chiesto al primo cittadino di Augusta (qui il link) è una deroga alle limitazioni previste dall’attuale emergenza sanitaria, che riguarda i cittadini che soffrondo dei disturbi dello spettro autistico, dell’attenzione o da disabilità intellettiva grave, per i quali stare in casa a lungo rischia di essere un vero e proprio trauma, che a volte può sfociare in atti di autolesionismo, permettendo loro di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione.

Il “buon esempio” del comune di Salve – il primo in Italia a tendere una mano agli autistici ed alle loro famiglie con una delibera ad hoc – in provincia di Lecce ha già coinvolto le amministrazioni comunali di Melendugno e Gallipoli.

Sulla possibilità di aprire le spiagge libere ai soggetti che soffrono di gravi disturbi neuro-psichiatrici, nei giorni scorsi abbiamo interpellato anche altri vari sindaci salentini, dai quali ad oggi attendiamo risposte.

La notizia dell’apertura delle spiagge agli autistici, lanciata in anteprima e sposata dal CorriereSalentino, ha presto fatto il giro d’Italia e del mondo, trovando spazio sul “Corriere della Sera” e “Repubblica” nazionali nonché in tv sui programmi Rai “Uno Mattina” e “La vita in diretta” e persino sulla nota rivista statunitense di economia “Forbes” (link).